افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل قاچاق کالا را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا قاسمي فرزاد ظهر دوشنبه در نشست کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان که در دفتر معاون سياسي امنيتي برگزار شد، اظهار داشت: قاچاق و عرضه غيرقانوني کالا به اقتصاد کشور آسيب جدي مي رساند زيرا توليد کننده خارجي براي سودآوري بيشتر، کالاهاي خود را وارد کشور مي کند و در اين زمينه افراد سودجود در راستای منافع خود اقدام مي کنند و همين عامل به پيکره اقتصاد کشور آسيب مي رساند.

وی ادامه داد: در پيام مقام معظم رهبري به رئیس جمهور از گسترش قاچاق به عنوان يک پديده مخرب در زمينه توليد و تجارت ياد شده و به همين دليل در سالي که به عنوان سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري شده بايد از توليد ملي حمايت کرد.

وي بيان کرد: براي مبارزه با کالاي قاچاق بايد توليدکنندگان داخلي عزم و اراده جدي داشته باشند تا کالاهاي داخلي قابل رقابت با توليدکنندگان خارجي باشد.

قاسمی فرزاد اضافه کرد: خوشبخاته در برخي محصولات مانند صنعت پوشاک، کشور پيشرفت خوبي داشته اما در بحث اقلام دارويي، آرايشي، بهداشتي و مواد غذايي هجمه دشمنان زياد است و دشمن سعي دارد از خلال آن تاثير بگذارد.

وي عنوان کرد: اکنون در دنيا، جنگ در عرصه هاي نظامي نيست بلکه در زمينه اقتصادي است و توليد کنندگان داخلي بايد مراقب عرصه اقتصادي باشند تا از ورود کالاي قاچاق به کشور جلوگيري شود.

معاون سياسي و امنيتي استاندار در ادامه با بيان اينکه دشمن تلاش دارد با تحريم انواع و اقسام کالاها، ايران را تحت فشار قرار دهد، عنوان کرد: خوشبخاته در بسياري زمينه ها، ايران به خودکفايي و خود اتکايي دست يافته و دشمنان دچار ياس و نااميدي شده اند.

قاسمي فرزاد اظهار داشت: وظيفه تمامي دستگاه هاي اجرايي و به خصوص نيروي انتظامي براي مبارزه با قاچاق کالا مضاعف است و دستگاه ها بايد عزم و اراده جدي بکار بگيرند تا از ورود و عرضه کالاي قاچاق جلوگيري کنند.

وي با تاکيد بر اينکه جلوگيري از قاچاق کالا نيازمند فرهنگ سازي موثر است، بيان داشت: در اين زمينه نهادهاي فرهنگ ساز مانند آموزش و پرورش، مراکز علمي آموزشي، نشريات و مجلات مي توانند فرهنگ سازي موثري در جهت آگاه سازي از آثار مخرب پديده قاچاق و جلوگيري از قاچاق کالا و مصنوعات و برخورد جدي با دخانيات داشته باشند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار در ادامه اين نشست با بيان اينکه در زمينه مبارزه با قاچاق دام نيز کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه داشته است، بيان کرد: قاچاق دام موجب گراني گوشت در داخل مي شود و نيروي انتظامي باید براي مقابله با خروج دام از استان اقدام کند.

قاسمي فرزاد عنوان کرد: همچنين براي مقابله با قاچاق سوخت نيز بايد دستگاه ها اقدامات لازم را انجام دهند و با توجه به اينکه قيمت سوخت گران است بنابراين زمينه هاي قاچاق آن بيشتر است و در اين زمينه شرکت پخش فرآورده هاي نفتي باید براي مقابله با اين پديده اقدام کند.

وي ادامه داد: تشديد بازرسي ها و افزايش کنترل ها نقش بسيار موثري در جلوگيري از عرضه کالاي قاچاق دارد و اگر عرضه کالاي قاچاق کاهش يابد نقش موثري براي تثبيت قيمت ها و جلوگيري از گراني دارد.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان تاکيد کرد: دستگاه هاي مرتبط مانند صنعت، معدن، تجارت، دخانيات، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزي، نيروهاي انتظامي و ساير دستگاه هاي ذيربط بايد به صورت يک اکيپ مشترک افزايش کنترل و بازرسي ها را در گشت هاي خود داشته باشند.

قاسمي فرزاد بيان داشت: با توجه به ايام پاياني سال بايد در بخش هاي مختلف به خصوص جلوگيري از قاچاق کالاهاي بهداشتي و آرايشي اقدام شود و نظارت و بازرسي جدي در چهارراه ها و خيابان ها به خصوص در ايام پاياني روز و ايام شب کنترل جدي وجود داشته باشد چرا که قاچاق کالاهاي بهداشتي و آرايشي آثار و عوارض مخربي براي اقتصاد و سلامت جامعه دارد.