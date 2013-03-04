نابودی منابع طبیعی خیانت به نسلهای آینده است/ برخورد جدی با متجاوزان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولین و کارکنان منابع طبیعی بروجرد در حسینیه اهل بیت این شهرستان افزود: طبق آیات قرآن منابع طبیعی، جنگلها و مراتع از انفال بوده و اموال عمومی محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: لذا حفاظت و اهتمام در نگهداری از بیت المال وظیفه همگان بوده و تجاوز به این منابع ملی از منکرات است که حاکمیت اسلامی باید با متجاوزین برخوردی قاطع داشته باشد.

حجت الاسلام ترابی افزود: طی سالیان گذشته منابع ملی کشور مورد تجاوز افراد سودجو قرار گرفته که متاسفانه مردم و دستگاههای حکومتی مربوطه آن گونه که انتظار می رود نتوانسته اند به وظایفشان عمل کنند.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: باید با حساسیت بالا در حفظ منابع ملی تلاش کرد چون با نابودی آنها به نسل های آینده خیانت کرده ایم.

وی در پایان یادآورشد: وظیفه سازمان منابع طبیعی این است که جلوی متجاوزین به منابع طبیعی را گرفته و با جدیت تمام از این منابع ملی حفاظت کند.

فرماندار ویژه بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به سیاست دولت مبنی بر ایجاد نهالستانها، توسعه منابع طبیعی و فضاهای سبز، برنامه ها در شهرستان نیز طوری طراحی شود که شاهد رشد و توسعه این بخش در بروجرد باشیم.

مهدی پازوکی تصریح کرد: وضعیت منابع طبیعی در شهرستان نسبت به قبل بهتر شده است و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد تحولی چشمگیر در این بخش باشیم.

وی ادامه داد: تحقیق و پژوهش در حوزه های منابع طبیعی مهم است و باید بصورت علمی به این قضایا پرداخت تا از حالت سنتی خارج شود.

پازوکی اظهار داشت: با توجه به اختصاص اعتبارات هیئت دولت در این بخش باید فرصت را غنیمت شمرده و در این فضای پیش رو جایگاه شهرستان را ارتقاء دهیم.

