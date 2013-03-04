428 كانون فرهنگي هنري مساجد در همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، هادي فيض منش ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های انجام شده تعداد کانون های مساجد استان همدان تا پایان سال جاری به 500 كانون فرهنگي افزایش می یابد.

وی با تاکید بر اینکه مسجد با آموزش فرهنگ ديني، شناخت لازم را براي مسلمانان ايجاد مي‌كند، گفت: دشمنان داخلي و خارجي درصدد دور كردن مردم به خصوص جوانان از مساجد هستند.

وی اظهار داشت: دشمنان از مساجد به عنوان مراكز نيرومند پشتيباني انقلاب و ستاد عملياتي رهبر انقلاب اسلامي در هراس و وحشت بوده و بارها مساجد را آماج حملات خود قرار داده‌اند.

رئيس دبيرخانه كانون‌هاي مساجد اظهار داشت: يكي از ابزارهاي مقابله با تهاجم فرهنگي، زنده ساختن مساجد در فرهنگ عمومي جامعه است كه براي اين منظور كانون‌هاي فرهنگي و هنري تشكيل شدند تا نقش مساجد را در فرهنگ جامعه كه از زمان صدر اسلام وجود داشت احياء كند.

وي كانون‌هاي مساجد را به عنوان مكاني اثرگذار عنوان كرد و افزود: مساجد با آموزش مباني ديني در تحكيم باورها، اعتقادات تغيير رفتارها و دروني كردن اين، نقش مؤثري را ايفا مي‌كنند و كانون‌هاي مساجد با برگزاري برنامه‌هاي متنوع به پويايي و نشاط مساجد كمك مي‌كنند و از حالت صرف عبادت خارج مي‌شوند.

مدیر كانون‌هاي مساجد استان همدان به وضعیت كانون‌هاي تخصصي اشاره كرد و گفت: 21 كانون تخصصي در اين استان در رشته‌هاي مختلف فعاليت مي‌كنند.

وي به حمايت از تأسيس و تجهيز كانون‌هاي فرهنگي و هنري و همچنين كتابخانه‌هاي مساجد اشاره كرد و گفت: حمايت دبيرخانه از كانون‌هاي مساجد فعال، تأسيس كانون‌هاي جديد، كانون‌هاي تخصصي موجود، كانون مصلي همدان و تجهيزات مشاركتي كانون‌ها برنامه ریزی شده است.