مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان، مهندس حبیب‌زاده، رضا وطنخواه، ابراهیم آشتیانی، دکتر محمد زادمهر، محمد پنجعلی، حمید استیلی، یحیی گل‌محمدی از حاضران در مراسم افتتاح مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس بودند. مرکز علمی و کاربردی پرسپولیس چندی پیش پس از دریافت مجوز، آغاز به کار خود را اعلام کرد و امروز دوشنبه با تشکیل اولین کلاس به طور رسمی و عملی وارد عرصه آموزش عالی کشور شد.

این مراسم با حضور برخی پیشکسوتان و بازیکنان پرسپولیس، یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان و دانشجویان ترم اول این مرکز علمی برگزار شد. محمد پنجعلی یکی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس که گفته می شد با محمد رویانیان اختلافاتی دارد با حضور در این مراسم مورد استقبال گرم رویانیان قرار گرفت تا مشخص شود مشکلی بین آنها وجود نداشته است.