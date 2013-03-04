مسابقات شمشیربازی قهرمانی بانوان استان اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که بعد از ظهر دوشنبه در سالن آکادمی شمشیربازی استان برگزار شد، سونیا بی نظیر مقام قهرمانی مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان استان را نصیب خود کرد، ضمن اینکه آرزو خیرخواه بشر با ارائه بازی های خوب شگفتی ساز شد.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان استان اردبیل در قسمت بانوان و در اسلحه اپه با حضور 21 شمشیرباز جوان پیگیری شد و با برگزاری 60 بازی انفرادی، قهرمان این دوره از مسابقات مشخص شد.

در این مسابقات که با بازیهای خوب چند بازیکن نوجوان شمشیربازی استان از جمله فاطمه علوی و زهرا نوری همراه بود، آرزو خیرخواه بشر با درخشش و کسب برتری در بازی نیمه نهایی برابر دریا آردن ملی پوش فلوره کشور به بازی نهایی راه یافت و در بازی فینال با شکست برابر سونیا بی نظیر دیگر ملی پوش اپه کشورمان، در رده دوم قرار گرفت.

در پایان پس از سونیا بی نظیر و آرزو خیرخواه بشر، دریا آردن و افسانه صمدزاده مشترکا سوم شدند و برنز گرفتند.

گفتنی است آرزو قاره گوشی دیگر ملی پوش نوجوان کشورمان به جهت همراهی تیم های ملی نوجوانان و جوانان کشورمان در کشور تایلند جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، در این مسابقات غایب بود.

بنا به اعلام کمیته مسابقات هیئت شمشیربازی استان، این مسابقات آخرین رویداد مسابقات داخل استانی هیئت شمشیربازی استان در سال 91 بود و مسابقات قهرمانی نوجوانان استان معوق از سال 91 در هر دو قسمت مردان و زنان در فروردین و اردیبهشت سال 92 برگزار خواهد شد.