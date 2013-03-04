الگوگیری سایر شهرهای جهان از جوامع ایمن/ رشد مطلوب شاخصهای ایمنی در اندیشه

به گزارش خبرنگار مهر، گلدبرند ظهر امروز در مراسم الحاق شهر جدید اندیشه به شبکه جهانی جوامع ایمن در شهرستان شهریار اظهار داشت: با الحاق شهر جدید اندیشه به شبکه جهانی ایمن هم اکنون نام این شهر در فهرست 300 شهر ایمن جهان قرار دارد، در واقع این مسیری که آغاز شده یک مرحله ای نیست بلکه فرآیندی است که در آن تلاش برای به حداقل رساندن آسیبها و حوادث در زندگی افراد صورت می گیرد.

وی افزود: تلاش مسئولان شهر اندیشه در کاهش 80 درصدی حوادث مرگهای خاموش ناشی از گاز دی اکسید کربن بسیار قابل تقدیر است همچنین اینم سازی شهر در ابعاد مختلف از جمله ترافیک، مقابله با اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها و ... از دیگر موارد ارتقای شاخصهای ایمنی در این شهر است.

این کارشناس ادامه داد: عضویت یک شهر در جامعه ایمن آن منطقه را تبدیل به طلایه دار در این موضوع می کند و هدف ما در شبکه جوامع ایمن افزایش تعداد اعضا نیست بلکه این کانون خواستار شهرهایی است که به عنوان الگوهای موفق به سایر کشورهای دنیا نشان دهد.

گلدبرند عنوان کرد: زمانی که نام شهر اندیشه در فهرست 300 نفره شبکه جهانی جوامع ایمن قرار بگیرد، به عنوان یک الگو برای سایر شهرهای جهان معرفی خواهد شد و عضویت در این جلسه تنها محدود به مسئولیت شهرداریها نیست بلکه همکاری میان بخشی و تعامل میان دستگاه ها و نهادهای مردمی شهرها بسیار اهمیت دارد.

وی بر لزوم حفظ شاخصهای ایمنی در شهرهای عضو شبکه جهانی ایمن تاکید کرد و گفت: شهرهای عضو این شبکه هر چند سال یک بار مورد بازرسی کارشناسان قرار می گیرند تا مشخص شود شاخصها و سطوح ایمنی در این شهرها چه مقدار افزایش داشته و در واقع مسئولان شهری پس از الحاق به این شبکه چه میزان در حفظ این جایگاه تلاش کردند.

وی افزود: هم اکنون شهر اندیشه به عنوان و 311امین عضو جهانی و 32امین نقطه ایران است که به عضویت جوامع ایمن درآمده و حضور شهر اندیشه در این شبکه می تواند کمکهای شایانی به تقویت علم ایمنی که موتور محرکه ایمنی در جوامع است، داشته باشد.

گلدبرند اظهار داشت: شهر اندیشه معیارهای مهم عضویت که بر پایه هفت شاخص بنا شده است را کسب کرده، این شاخصها را تنها اعضایی می توانند برآورده کنند که تجربه گسترده ای در جهت ارتقای ایمنی در جامعه داشتند که این مسئله منجر به بهبود کیفیت زندگی در شهرهای عضو خواهد شد.

کارشناس مرکز همکاریهای سازمان جهانی بهداشت در امور جوامع ایمن بر لزوم مشارکت دائم مدیریت شهری شهر اندیشه و اعزام دستاوردهای این شهر به همایش جهانی جامعه ایمن تاکید کرد و خواستار حضور فعال این شهر در عرصه های جهانی شد.

این کارشناس در پایان سخنان خود به قرائت پیام تبریک رئیس مرکز همکاریهای جوامع ایمن سازمان بهداشت جهانی در دانشگاه کارولینسکای سوئد پرداخت.