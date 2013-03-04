به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شریفی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌ها و طرح‌های آبخیزداری استان بوشهر اظهار داشت: توسعه کشاورزی نیازمند توجه به آبخیزداری است و در سال های اخیر شاهد اقدامات بسیار خوبی در این زمینه هستیم.

وی در ادامه از افتتاح چند طرح آبخیزداری در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در روز درخت کاری یک بوستان روستایی به صورت نمادین در روستای تنگ زر با حضور استاندار و مقامات و مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و چند اصله نهال درخت در آن کاشته شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر به دیگر پروژه‌های آماده شده برای افتتاح در این ایام اشاره کرد و بیان داشت: هشت پروژه آبخیزداری در شهرستان دشتستان به بهره‌برداری می‌رسند که می‌توان به پروژه‌های اجرا شده در تنگه زر، کلمه و روستای دهرود علیا و سفلی اشاره کرد.

وی توسعه فضاهای سبز در نقاط مختلف استان بوشهر را به عنوان یکی از مهمترین اهداف اداره کل منابع طبیعی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: در این راستا در سنوات گذشته تمام پارک‌ها در سراسر استان و شهرستان‌ها تجهیز شده است.

شریفی اضافه کرد: همچنین به همین منظور مکان‌هایی که نیاز به بازسازی داشته‌اند را نیز، چه از لحاظ سرویس‌های بهداشتی، آب، استراحتگاه، نمازخانه به امکانات اولیه مجهز شده است.

وی ابراز امیدواری کرد نواقصی که وجود دارد با یاری خدا برطرف خواهد شد و آماده پذیرایی از هم استانی‌ها و مهمانان نوروزی خواهیم بود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر مشارکت و همکاری مردم با این دستگاه را دلیل موفقیت در این امر عنوان کرد و اظهار داشت: کار ما همراه با مشارکت مردمی است و مردم در کار ما شریک هستند.