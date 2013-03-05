نامهربانی داوران با تیمهای شهرستانی/ فوتبال مس کرمان قربانی اشتباهات داوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کهندل گفت: در بازي تيم هاي فوتبال ملوان و مس كرمان در انزلي، اكرمي داور گرگاني مسابقه پنالتي مشكوك براي ملوان اعلام كرد تا مس بازي برده را به تساوي بكشاند و این در حالیست که تیم مس کرمان در چند بازی اخیر مانند بازی با استقلال، فولاد خوزستان و آلومینیوم هرمزگان از سوی اشتباهات داوری امتیازات زیادی را از دست داده است.

کهندل گفت: تیم مس كه به لطف مديريت شهبازي و هدايت لوكا بوناچيچ و مهدی محمدی هفته هاست به آرامش رسيده و حتي در ديدارهاي خارج از خانه اي مثل ديدار با داماش و ذوب آهن به پيروزي مي رسد در حاليكه از ملوان هم با يك گل پيش افتاده بود و با تاكتيك دفاع – ضدحمله در آستانه دسترسي به گل دوم بود در صحنه اي كه رافخايي با دايوينگ در محوطه جريمه نقش بر زمين شده بود داور يك پنالتي براي ملوان گرفت تا اين تيم از شكست بگريزد.



وی افزود: در نيمه دوم نيز در صحنه اي كه خود داور هم براي اعلام پنالتي ترديد داشت كمك داور براي دومين بار براي ملوان پنالتي مشكوك گرفت كه اين بار اين ضربه پنالتي به اوت رفت.



کهندل گفت: اين سيزدهمين پنالتي فصل براي ملوان بود كه چند مورد آن در برنامه ۹۰ ثابت شده كه به اشتباه به سود ملوان اعلام شده است تا جایی که تمارض و گرفتن پنالتی برای بازیکنان ملوان به فرهنگ تبدیل شده و در شرایطی که هفته های پایانی لیگ برای تیمها سرنوشت ساز بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است کمیته داوران فدراسیون فوتبال باید روی این مهم حساسیت بیشتری داشته باشد و از داورانی استفاده کند که حقی از تیمی ضایع نشود.



وی گفت: متاسفانه در شرایطی مدیر تیم مس کرمان دو جلسه از همراهی تیم محروم شده که یحیی گل محمدی در وضعیتی مشابه به راحتی بخشیده می شود و شاهد سیاست یک بام و دو هوای کمیته انضباطی در این خصوص هستیم و سوال ما این است که تا چه زمانی باید حق تیمهای شهرستانی پایمال شود و سکوت کنیم.

