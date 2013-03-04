ساماندهی 8هزار نفر برای ورزش صبحگاهی در خراسان رضوی/ کمبود نیروی انسانی متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، آزیتا حیدری عصر دوشنبه در سی و هفتمین نشست خبری هیئت‌های ورزشی خراسان‌رضوی اظهار کرد: هیئت ورزش‌های همگانی خراسان‌رضوی هشت هزار نفر را ساماندهی و کارت شرکت در ورزش صبحگاهی برای آنان صادر کرد.

وی با اشاره به اینکه رویکرد ورزش استان به سمت توسعه ورزش‌های همگانی است افزود: 42 همایش پیاده روی عمومی، ایجاد رقابت‌ها و اعزام ورزشکاران به مسابقات مختلف از اقدامات هیئت هیئت ورزش های همگانی است.

حیدری بیان کرد: از شروع فعالیت هیچ مسئولی را برکنار نکردیم تا از تخصص‌ آنان استفاده کنیم و سیستم مدیریتی این هیئت، قائم به فرد نیست بلکه قائم به عملکرد است.

افراد حاشیه ساز را به کار نمی گیریم

وی به حجم بالای فعالیت در این هیئت اشاره کرد و افزود: افرادی باید در کنار ما فعالیت کنند که وقت کافی برای کار داشته و حاشیه‌ساز نباشند.

حیدری در مورد تغییر دبیر هیئت ورزش‌های همگانی استان گفت: ایشان به دلیل مشغله کاری استعفا کرد و پوریا سهرابی به عنوان دبیر جدید هیئت معرفی شد.

وی تاکید کرد: تغییر و تحول چیز عجیبی نیست و اگر لازم باشد هر روز مسئولان کمیته‌ها عوض شوند این کار را انجام می‌دهیم چون می‌خواهیم برنامه‌های هیئت پیش برود.

اخلاق محوری رویکرد هیئت ورزش های همگانی

حیدری یادآور شد: رویکرد نخست ما در کار اخلاق محوری است چون 90 درصد مراجعان به هیئت را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: کرد: عمده مراجعان هیئت را بانوان هستند به همین دلیل افرادی باید در محیط هیئت فعالیت کنند که به لحاظ اخلاقی متعهد باشند.

وی یادآور شد: هیئت در گزینش ورزش‌های زیرمجموعه دخل و تصرفی ندارد و از سوی فدراسیون معین می شود و شرایطی در نظر گرفته می شود تا افراد با هر سن و جنسی بتوانند بدون محدودیت با کمترین امکانات ورزش کنند.

حیدری تصریح کرد: 8 هزار نفر ورزشکار از سوی هیئت ورزش‌های همگانی خراسان‌رضوی ساماندهی و برای آنان در وررزش صبحگاهی کارت صادر شده است.

فعالیت 3 هزار نفر در ورزش‌های تفریحی

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی خراسان‌رضوی گفت: حدود 3 هزار نفر نیز در بخش ورزش‌های تفریحی و مهارت‌های نمایشی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: هم‌اکنون در حال جمع‌بندی اسامی و فعالیت‌های ورزشکاران دیگر رشته‌ها هستیم تا آمار دقیقی در مورد رشد و توسعه همگانی آن داشته باشیم.

حیدری یادآور شد: هیچ درآمد و هزینه‌ای از سالن شهید بهشتی مربوط به هیئت همگانی نمی‌شود و تنها برخی درآمدهای این سالن به حساب هیئت واریز و برای خود سالن هزینه می‌شود.

تاکید کرد: هیئت ورزش‌های همگانی خراسان‌رضوی به دنبال این است که اگر سالنی داشته باشد باید مدیریت آن در اختیار خود این هیئت باشد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی خراسان‌رضوی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای هیئت گفت: با ادامه کمبود بودجه فقط می‌توانیم برنامه‌های فدراسیون را در سطح استانی اجرا کنیم.

کمبود نیروی انسانی متخصص

حیدری تاکید کرد: یکی از چالش‌های ورزش کشور کمبود نیروی انسانی متخصص است و شرط اول توسعه ورزش، توجه به آموزش است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی گفت: هرچند خروجی دوره های آموزشی درجه سه مربیگری نمی‌تواند به صورت حرفه‌ای نیازی را از بعد آموزش رفع کند اما تا حدودی در توسعه ورزش و همگانی کردن آن موثر است.

استفاده صددرصدی از امکانات شهرداری

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی خراسان‌رضوی بیان کرد: در جلسات هفتگی مرتبی که با مدیریت تربیت بدنی شهرداری داشتیم از 100 درصد امکانات شهرداری بهره کافی را می‌بریم.

وی افزود: سالن‌های سرپوشیده شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان برای انجام ورزش صبحگاهی بانوان را رایگان در اختیار داریم و برنامه‌ها برای توسعه ورزش همگانی چهارساله است که باید برای تحقق از تمامی ظرفیت‌های شهر و استان استفاده کنیم