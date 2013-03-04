جبهه گیری آمریکا و عربستان علیه ایران/ بی اعتنایی آمانو به همکاری های مثبت ایران

شبکه آمریکایی " ای بی سی نیوز" در خبری با اشاره به اظهارات ضد ایرانی "سعود الفیصل" وزیر امور خارجه عربستان سعودی و " جان کری " وزیر خارجه آمریکا در ریاض در مطلبی در سایت خود نوشت آمریکا و عربستان یک جبهه مشترک علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهند.

خبرگزاری انگلیسی "رویترز" در خبری، امروز با اشاره به کاهش قیمت طلا و ارز در بازار تهران به افزایش ارزش پول ملی ایران پرداخته و نوشت: در پی تلاش های دولت ایران و فضای مثبت حاکم بر مذاکرات ایران و گروه 15 در مذاکرات هسته ای قزاقستان، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا، 9 درصد افزایش یافت.

سایت استرالیایی "استرالین" به رجزخوانی ها و ادعاهای بی اساس و تکراری "ایهود باراک" وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی علیه فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران اشاره کرد.

باراک این ادعاهای نخ نما شده را با هدف منحرف کردن افکارعمومی از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم اشغالگر قدس، در جمع هیئت های حاضر در کنفرانس سالانه آمریکایی اسرائیلی ها تکرار کرد.

سایت صهیونیستی "ینت" نیز به اظهارات" جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس سالانه یهودیان آمریکا پرداخت.

وی در این کنفرانس با فضا سازی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران مدعی شد: ماموریت ما جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای است و نه کنترل ایران هسته ای.

بایدن در بخشی دیگر از اظهاراتش بر حل مسئله هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک تاکید کرد.

وی همچنین در اظهاراتی مدعی شد رئیس جمهور آمریکا در این خصوص بلوف نمی زند.

شبکه "سی ان ان" آمریکا نیز با اشاره به اظهارات "یوکیو آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در شورای حکام به نقل از وی که چشم خود را بر روی همکاری های گسترده و مثبت ایران با آژانس بسته است، مدعی شد که ایران همکاری های لازم با آژانس را ندارد و از ایران می خواهد اجازه بازدید سریع بازرسان آژانس از سایت پارچین را بدهد.

گفتنی است درخواست آژانس برای بازدید از سایت پارچین درخواستی فراتر از NPT است که با این حال جمهوری اسلامی ایران در اقدامی اعتماد ساز اعلام کرده است حاضر است اجازه بازدید از این سایت را در قالب یک چهارچوب مورد توافق به آژانس بدهد.

روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" نیز به اظهارات "نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای کنفرانس سالانه لابی صهیونیسم که از طریق ارتباط ماهواره ای صورت می گرفت، و فضا سازی های بی اساس و رجز خوانی های تکراری وی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به نقل از او نوشت: برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران نیاز به یک تهدید نظامی جدی داریم.

وی همچنین مدعی شد ایران از مذاکرات برای خرید زمان جهت پیشبرد برنامه هسته ایش استفاده می کند.