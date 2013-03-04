مقاومت قم شانس صعود به ليگ برتر تنیس روی میز را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به حضور 6 تیم در رقابت های این فصل لیگ دسته اول تنیس روی میز مردان قهرمانی باشگاه های کشور، تیم ها بعد از رقابت در پنج هفته دیدارهای دور رفت، حالا مشغول انجام بازی های خود در پنج هفته نیم فصل دوم هستند.

تاکنون سه هفته از رقابت های دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه های کشور سپری شده است و موقعیت تیم های حاضر در این دوره در شرایط کنونی نشان از بخت بلند نمایندگان عسلویه، خوزستان و گچساران برای صعود به لیگ برتر دارد.

در فاصله دو هفته به پایان دیدارهای این فصل که تعیین کننده دو تیم صعود کننده به لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه های کشور خواهد بود، هم اکنون تیم پتروشیمی مروارید عسلویه در صدر ایستاده است در حالی که تیم های مناطق نفت خیز جنوب و نفت و گاز گچساران در تعقیب این تیم هستند.

سه تیم دیگر جدول رده بندی لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه های کشور نیز هیئت بوشهر، مقاومت قم و هیئت فارس هستند که سه رده پائین جدول را در اختیار دارند و از بین آنها هیچ تیمی شانس راهیابی به لیگ برتر تنیس روی میز را ندارد.

این در حالی است که امسال تیم های تنیس روی میز مناطق نفت خیز جنوب، نفت و گاز گچساران، هیئت تنیس روی میز بوشهر، مقاومت قم، پتروشیمی مروارید عسلویه و هیئت تنیس روی میز استان فارس در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور حضور دارند و از جمع آنها دو تیم راهی لیگ برتر تنیس روی میز خواهد شد.

در این بین تیم مقاومت نماینده هیئت تنیس روی میز استان قم که دیدارهای دور رفت را با چهار باخت و یک پیروزی به پایان رساند و در دو هفته آغازین دور برگشت نیز یک پیروزی و یک باخت کسب کرد، در هفته سوم بازی های دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول تنیس روی میز مردان باشگاه‌های کشور در سالن پینگ‌پنگ شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم به دومین باخت خانگی تن داد تا شانس صعودش به لیگ برتر پینگ پنگ از دست برود.

در حالی که تنیس بازان قم در اولین بازی خانگی دو هفته قبل موفق به شکست تیم نفت و گاز گچساران شده بودند، این بار حرفی برای گفتن نداشتند و سرانجام این تیم تنیس روی میز پتروشیمی مروارید بود که توانست با حساب پنج بر صفر میزبان خود را شکست داده و به پیروزی دیگری در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور دست یابد و همچنان در صدر بماند.