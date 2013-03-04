به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن حكم سيدحسن موسوي به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي يوسف اكبري



نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب مفيد جنابعالي، به موجب اين حكم به عنوان «رييس امور سياسي و امنيتيّ معاونت امور سياسي منصوب مي‌شويد.



افزايش كيفيت توليدات كاربردي و پردازش دقيق اخبار و اطلاعات و نيز تقويت ارتباطات و تعاملات هدفمندانه با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مديران مربوطه جهت ارزيابي عملكرد ايشان و ترسيم خط مشي و سياست‌ها به مسئولان سياسي – امنيتي مورد توقع است.



اين مجموعه بايد نسبت به تعريف و تنظيم رابطه دولت با اقشار مختلف مردم و نخبگان و شناسايي استعدادها و مطالبات و همچنين انتقال اطلاعات و تجربيات طرفين به يكديگر اهتمام جدي ورزد.



از خداوند متعال توفيقات جنابعالي را در انجام هر چه بهتر اين مأموريت مهم در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) خواستارم.



سيد حسن موسوي

پیشتر مجيد اميدي شهركي، مدير كل پيشين سياسي امنيتي دفتر رييس‌جمهور طي حكمي از سوي سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به سمت مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) منصوب شده است.