نمایشگاه " نیاز ناب "در مینودشت افتتاح شد

رئیس دانشگاه آزاد مینودشت عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت:آثار ارسال شده به این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل رشد چشمیگری یافته است.

علیرضا امینی افزود: شمار زیادی از دانشجویان، کارکنان و اساتید در امر نماز فعالیت دارند و کارهای تخصصی در حوزه نماز انجام داده اند.

وی اظهار داشت: کارهای حجمی، گرافیکی، پایان نامه های ارائه شده نشان می دهد که دانشجویان توانایی بسیار دقیقی از مسجد شناسی و نماز را دارند.

امینی گفت: روزانه سرویس های امنیتی دشمن، وبلاگهای ایرانیان را رصد می کنند تا ذائقه های آنان را شناسایی کنند.

رئیس دانشگاه آزاد مینودشت گفت: اکنون جوانان ما وارد حوزه دین شدند و باید این حوزه تقویت شدند.

وی اظهار داشت: بررسیهای آماری بین سنین 16 تا 32 سال نشان می دهد که چت کردن در زمان مغرب و عشاء یک سوم کاهش یافته و به نماز اهمیت داده می شود.