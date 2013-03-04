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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

نمایشگاه " نیاز ناب "در مینودشت افتتاح شد

نمایشگاه " نیاز ناب "در مینودشت افتتاح شد

مینودشت - خبرگزاری مهر: پنجمین نمایشگاه منطقه ای نماز با عنوان نیاز ناب در مینودشت افتتاح شد.

رئیس دانشگاه آزاد مینودشت عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت:آثار ارسال شده به این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل رشد چشمیگری یافته است.

علیرضا امینی افزود: شمار زیادی از دانشجویان، کارکنان و اساتید در امر نماز فعالیت دارند و کارهای تخصصی در حوزه نماز انجام داده اند.
 
وی اظهار داشت: کارهای حجمی، گرافیکی، پایان نامه های ارائه شده نشان می دهد که دانشجویان توانایی بسیار دقیقی از مسجد شناسی و نماز را دارند.
 
امینی گفت: روزانه سرویس های امنیتی دشمن، وبلاگهای ایرانیان را رصد می کنند تا ذائقه های آنان را شناسایی کنند.
 
رئیس دانشگاه آزاد مینودشت گفت: اکنون جوانان ما وارد حوزه دین شدند و باید این حوزه تقویت شدند.
 
وی اظهار داشت: بررسیهای آماری بین سنین 16 تا 32 سال نشان می دهد که چت کردن در زمان مغرب و عشاء یک سوم کاهش یافته و به نماز اهمیت داده می شود. 
کد مطلب 2011579

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