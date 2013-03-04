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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۸

واعظی:

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در آبادان به پایان رسید

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در آبادان به پایان رسید

آبادان – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تیمهای ملی تیراندازی با کمان ایران از پایان اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در آبادان خبر داد.

حجت الله واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اردوی مذکور از بیست و سوم بهمن ماه امسال به منظور آماده سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات کشورهای اسلامی در خرداد ماه سال آینده در کشور اندونزی، در آبادان برپا شد.

وی افزود: در این اردو 10 آقا و 13 بانوی تیر و کمان باز تمرینات خود را زیر نظر «زبیدالله سلیم اف» به عنوان سرمربی، «منصور کردی» و «نجمه آبتین» به عنوان مربی انجام دادند.

واعظی در بخشی از سخنان خود با اشاره به پیشرفتهای بسیار خوب تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در سالهای اخیر اظهار داشت: تیم ملی کشورمان در زمان حاضر حرف نخست را در رشته کامپوند در سطح آسیا می زند.

رئیس سازمان تیمهای ملی تیراندازی با کمان ایران تصریح کرد: با توجه به پیشرفت کاری بچه ها کسب مدال المپیک برای تیم ملی کشورمان دور از دسترس نیست.

واعظی یادآور شد: کشورهای کره، چین، مالزی، تایپه و هند در سطح آسیا و آمریکا، انگلیس و ایتالیا در سطح جهانی جزو بهترینها در رشته تیراندازی با کمان هستند.

وی عنوان کرد: شرایط مناسب آب و هوایی و امکانات آبادان سبب شد تا اردوی خوبی را پشت سر بگذاریم که در این خصوص از تمامی مسئولان شهرستان آبادان قدردانی می کنیم.

کد مطلب 2011584

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