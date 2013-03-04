داور قمی سرداور هفته پایانی لیگ برتر تیراندازی با کمان کشور شد

اسماعیل ملامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در سال های اخیر توفیقات خوبی در رشته تیراندازی با کمان به دست آورده ایم که این موفقیت ها در بخش های مختلف از جمله حضور درخشان داوران و مربیان هیئت در میادین مهم بوده است.

وی ادامه داد: در تیراندازی با کمان هنوز جای کار زیادی برای پیشرفت داریم اما با وجود اینکه از نظر امکانات و فضای ورزشی هنوز هم با محدودیت های زیادی مواجه هستیم اما نیروی انسانی فعال در هیئت تیراندازی با کمان در بخش های مختلف حضور موفقی دارند.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم افزود: همین که داور و مربی شایسته هیئت در مسابقات قهرمانی کشور، لیگ باشگاه های کشور و تورنمنت های مهم و همچنین میدان بزرگی همچون پاراالمپیک لندن درخشان ظاهر می شود، این یک افتخار ارزشمند برای خانواده تیراندازی با کمان است.

وی یاد آور شد: ما در تیراندازی با کمان در قم استعدادهای بسیار خوبی داریم که با اندک بضاعت خود و با برنامه ریزی مناسب سعی در پرورش آنها داریم و انشاءالله زمان زیادی نخواهد گذشت که در این رشته به توفیقات ارزنده ای دست یابیم.

ملامحمدی یکی از مهمترین اتفاقات روزهای اخیر در هیئت تیراندازی با کمان قم را قضاوت داور نمونه و شاخص این رشته در پیکارهای لیگ برتر تیراندازی با کمان باشگاه های کشور عنوان کرد و افزود: خانم فاطمه متقی کاشانی به عنوان داور برجسته تیر و کمان قم در لیگ برتر قضاوت خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان، دیدارهای هفته پایانی مسابقات فصل جاری لیگ برتر تیراندازی با کمان باشگاه های کشور روزهای پایانی هفته جاری در فاصله 330 کیلومتری قم برگزار می شود.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم افزود: در واقع میزبان این مرحله از رقابت‌ها که تعیین کننده تیم های برتر فصل جاری پیکارهای لیگ برتر تیراندازی با کمان باشگاه های کشور خواهد بود، هیئت تیراندازی با کمان استان اصفهان است و از تیم های لیگ برتری پذیرایی می کند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل خانم فاطمه متقی کاشانی مربی ارزنده تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان کشورمان در بازی های پاراالمپیک 2012 لندن در هفته پایانی لیگ برتر باشگاه های کشور به عنوان سرداور رقابت تیم ها و کمانداران شرکت کننده را نظارت و قضاوت خواهد کرد.

