زمینی برای احداث کتابخانه مرکزی گنبدکاووس تهیه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی عصر دوشنبه در شورای فرهنگ عمومی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای ساخت کتابخانه وجود دارد، از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خواست تا نسبت به تهیه زمین مناسب همکاری لازم داشته باشند.

وی اظهار داشت: اگر زمین مناسب برای ساخت کتابخانه مرکزی تهیه نشود، اعتبار در نظر گرفته شده، برگشت خواهد خورد.

داروزنی بیان داشت: این شهرستان در بخش فرهنگی دارای زیرساختهای مناسبی است.

وی افزود: چهار کتابخانه عمومی با 80 هزار جلد کتاب در شهرستان وجود دارد و و سه کتابخانه مشارکتی نیز در شهرستان فعالیت دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس گفت: برای ترویج و فرهنگ سازی امر کتاب، 12 هزار جلد کتاب بین مساجد و مراکز فرهنگی با اعتبار 280 میلیون ریال توزیع شده است.

علی فتحی رئیس تبلیغات اسلامی گنبدکاووس گفت: برای اجرای مراسم چهارشنبه سوری برشورهایی تهیه شده و در مراکز مختلف توزیع می شود.

راه اندازی کتابخانه در امامزادگان

جعفری رئیس اداره اوقاف نیز گفت: قرار است در امامزاده کتابخانه راه اندازی شود و احداث کتابخانه دیجیتال نیز در دستور کار است.

علیاری معاون آموزش و پرورش نیز از تشکیل کمیته ای بنام سلامت در شهرستان خبر داد و گفت: تعطیل کردن برنامه های ورزشی و ... برای جلویگری از تجمع جوانان در روز چهارشنبه سوری درست نیست، بلکه با فرهنگسازی و فرهنم کردن برنامه مختلف می توان انرژی جوانان را در جهت مثبت صرف کرد.