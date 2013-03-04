استقلال خوزستان صدرنشین گروه ب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه های کشور، تیمهای استقلال خوزستان و یادآوران شلمچه از گروه(ب)این رقابتها عصرامروز دوشنبه در ورزشگاه تختی اهواز مقابل یکدیگر قرارگرفتند که در پایان تیم استقلال خوزستان موفق شد با حساب 2 بریک برحریف خود غلبه کند.

در این بازی محمد نبگان و محمد طیبی در دقایق 35 و73 برای استقلال خوزستان گلزنی کردند و رضا طلبه در دقیقه 44 برای تیم یادآوران شلمچه گلزنی کرد.

تیم استقلال خوزستان با کسب این پیروزی 42 امتیازی شد و در صدرجدول رده بندی گروه(ب) مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه های کشور قرارگرفت و تیم یادآوران شلمچه نیز با 13 امتیاز در مکان چهاردهم جدول رده بندی باقی ماند.

محمدحسین زاهدی فرد به همراه علی برقندان و جلیل شعرانی قضاوت این بازی را برعهده داشت.

تیم استقلال خوزستان در هفته نهم مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه های کشور بیستم آبان با یک گل مقابل تیم یادآوران شلمچه به برتری دست یافته بود.

مسابقات فوتبال دسته اول باشگاههای کشور با حضور28 تیم در دو گروه درحال برگزاری است که تیمهای استقلال خوزستان و یادآوران شلمچه درگروه (ب)این رقابتها قرار دارند.