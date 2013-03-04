به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه نشریات تخصصی و دانشگاهی عصر امروز دوشنبه 14 اسفند با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز معاون مطبوعاتی وی در سالن حجاب در تهران آغاز به کار کرد.

سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد در سخنانی در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: امسال در شرایط خاصی به سر می‌بردیم و خیلی‌ها توصیه می‌کردند که دیگر کار جدیدی حداقل در این روزها انجام ندهیم، اما دوستان معاونت مطبوعاتی همت کردند و به رغم همه مشکلات این نمایشگاه را برپا کردند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت علم تاکید کرد: علم گوهری است که خداوند، انسان به سبب آن در سایر موجودات برتری داده است.

حسینی یادآور شد: نظام سرمایه‌داری و سلطه، علم و دانش را در اختیار ما نمی‌گذارد. آنها حتی از تحصیل دانشجویان ما در بعضی رشته‌هایی که مرتبط با دانش هسته‌ای است، ممانعت می‌کنند و لیست بلندبالایی از رشته‌ها را اعلام کرده‌اند که به قول خودشان دانشجویان ما را از تحصیل در آنها محروم کنند.

وی تاکید کرد: ولی ما با عزم و اراده‌ای که در جوانانمان سراغ داریم می‌توانیم گام‌های بلندی در همه رشته‌ها اعم از فناوری‌های نوین، دانش هسته ای، فیزیک، شیمی، نانوتکنولوژی و دیگر عرصه‌ها برداریم و انشاءالله به تدریج به سمت خودکفایی در این زمینه‌های علمی پیش خواهیم رفت.

وزیر ارشاد اضافه کرد: یکی از کمبودهایی که از قبل هم وجود داشته، این بوده که استادان دانشگاه‌های ما، اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که به مجامع علمی جهانی مقاله ارائه می‌کردند، اگر نگوییم سال‌ها ولی ماه‌ها معطل می‌ماندند تا این مقالات عرضه شود.

حسینی همچنین گفت: ما به سهم خودمان تلاش کرده‌ایم این نقیصه را برطرف کنیم و آن هم دادن سریع مجوز به نشریات علمی و تخصصی است. این کار ابتدا برای دوستان هیئت نظارت دشوار بود، آنها می‌خواستند به روال گذشته عمل کنند، ولی همت کردند و تنها طی دو سال گذشته 1100 مجوز برای نشریات علمی و تخصصی صادر کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم این پروسه در دسترس گذاشتن علم را تسهیل کند.

وزیر ارشاد یادآور شد: تبلیغاتی که غرب انجام می‌دهد، هدفش این است که بگوید ایران از جهت علم و فرهنگ و جهات مختلف یک کشور عقب مانده است؛ پس اگر این همکاری‌های داخلی در کشور تقویت شود و امکان تولید علم و انتشار مقالات علمی دانشمندان ما فراهم شود، غرب ناچار خواهد شد سر تعظیم فرود بیاورد.

حسینی همچنین با بیان اینکه دانشگاه‌های کشور نیازمند نشریات علمی و ترویجی هستند، آمادگی وزارت ارشاد را برای صدور مجوز به هر نوع تقاضای دانشگاه‌های مختلف کشور حتی در نقاط دور افتاده، اعلام کرد.

وی پیشنهاد کرد: از پروژه‌ در دست ساخت باغ کتاب برای برپایی نمایشگاه‌های دائمی نشریات استفاده شود.

وزیر ارشاد ادامه داد: ما با مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم صحبت کرده‌ایم که خرید مجلات علمی را در دستور کارشان قرار دهند تا این نشریات در کل کشور توزیع شود. آنها این کار را شروع کرده‌اند، ولی باید محدودیت‌های اعتباری را هم در نظر گرفت.

در این مراسم همچنین محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و رئیس نمایشگاه نشریات تخصصی، برپایی این نمایشگاه را در ادامه وعده‌های خود برای توجه به نشریات موضوعی و تخصصی عنوان کرد و گفت: تابستان امسال نمایشگاه نشریات خانوادگی را برپای کردیم و الان هم در حال برگزاری نمایشگاه نشریات تخصصی هستیم.

وی سپس با ارائه تعریفی از نشریه تخصصی از حضور 250 نشریه تخصصی و دانشگاهی در قریب 100 غرفه برپا شده در نمایشگاه یاد شده خبر داد و گفت: هر روز در این نمایشگاه نشست‌های تخصصی با حضور استادان دانشگاه برگزار خواهد شد.

محمدزاده با اشاره به جایگاه نشریات تخصصی در تولید علم گفت: از مهم‌ترین فواید توسعه و ترویج نشریات تخصصی، بیشتر کردن سرعت انتشار علم است که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره شده است.

معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد یادآور شد: کشور ما از نظر تولید علم درجایگاه بسیار خوبی قرار دارد، اما لازم است با تفکر ترجمه‌ای که بلیه‌ای برای حوزه‌های فرهنگی و علمی ما در دانشگاه‌ها است، مقابله شود و از سوی دیگر زبان فارسی هم باید به عنوان یکی از زبان‌های علم در سطح جهان شناخته شود.

وی تاکید کرد: در این زمینه‌ها نشریات تخصصی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

به گفته محمدزاده در چند سال اخیر از دولت دهم بیش از هزار نشریه تخصصی مجوز گرفته‌اند.