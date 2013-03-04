به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در این آئین اظهار داشت: دشتی دارای مفاخر بزرگ دینی، علمی، فرهنگی و دارای پیشینه تاریخی فراوان، مردمی سختکوش، مردمی که به روحانیت عشق می ورزند، روحانیت دشتی شهره خاص و عام است و علمای این شهرستان نگین درخشنده ای هستند بر تارک ایران اسلامی و از این شهرستان ها در کشور کم نداریم.

محمدحسن پرآور یادآورشد: همه این‌ها وقتی در کنار همدیگر قرار می‌گیرند می شود ایران اسلامی که یک حکومتی را تبیین و نظامی را در دنیا تعریف کرده که الان استکبار از نام جمهوری اسلامی وحشت دارد.

وی اضافه کرد: استکبار باورش شده که امکان مبارزه مستقیم با جمهوری اسلامی نیست و این همه لشکر کمشی در آب های خلیج فارس و این همه نیرو در اطراف کشور ما در کشورهای افغانستان، پاکستان و در کشور لیبی نیرو دارند و در سوریه دنبال این بودند که بتوانند اتفاقی را رخ بدهند نتوانستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر بیان داشت: انقلاب ما انقلاب فرهنگی و انقلاب قلب هاست و صدور انقلاب در جهان توسط قلب‌ها در حال شکل گیری است و قدر این انقلاب را باید بدانیم.

وی خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران را مهم دانست و اضافه کرد: مدیران نسبت به رفع مشکلات خانواده های معظم شهدا و جانبازان اقدام نمایند زیرا این خانواده ها هر چه داشتند با خلوص نیت تمام تقدیم خدا و نظام جمهوری اسلامی ایران کردند.

پرآور به بحث انتخابات اشاره کرد و افزود: استراتژی جدیدی دشمن برای انتخابات ترسیم کرده است که توسط استکبار در خارج از کشور و عیادی استکبار در داخل کشور دنبال می شود.

وی یادآور شد: تلاش دشمن برای کم نشان دادن حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن با حضور پرشور و حماسی مردم در صحنه شکست خورد، حالا همه توانایی خودشان را برای انتخابات آینده آورده‌اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهرافزود: بصیریت و تدبر، شناخت، آکاهی، امام شناسی و رهبر شناسی مردم باعث شده است که همه پشت سر رهبر و گوش به فرمان رهبرباشند.

وی افزود: توطئه 92 توطئه سنگینی است و ما باید استراتژی‌مان را در مقابل این‌‌ها مشخص کنیم و استراتژی ما به عنوان خادمین مردم این است که در برگزاری انتخابات در کنار هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی که همه آنها از نیروهای مردمی هستند امانت‌داری را اصل اول کارمان قرار دهیم و دومین استراتژی ما فراهم‌کردن بستری برای حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای است.

پرآور گفت: امام خامنه ای تذکراتی را در فرمایشاتشان برای مذاکرات دادند و این باید نصب العین مدیران ماست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهرخاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری سکاندارکشتی انقلاب است و همه مدیران و مردم ما گوش به فرمان رهبری هستند و به ندای ولی زمان خود لبیک می گویند.

وی ضمن تقدیر از سید عبدالمحسن هاشمی زاده، احمد خرم روز را به عنوان بخشدار مرکزی دشتی معرفی کرد.