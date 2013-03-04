  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

احمد خرم‌روز به عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی دشتی معارفه شد

احمد خرم‌روز به عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی دشتی معارفه شد

دشتی - خبرگزاری مهر: در آئینی با حضور مسئولان، احمد خرم‌روز به عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی دشتی، جایگزین سیدعبدالمحسن هاشمی‌زاده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در این آئین اظهار داشت: دشتی دارای مفاخر بزرگ دینی، علمی، فرهنگی و دارای پیشینه تاریخی فراوان، مردمی سختکوش، مردمی که به روحانیت عشق می ورزند، روحانیت دشتی شهره خاص و عام است و علمای این شهرستان نگین درخشنده ای هستند بر تارک ایران اسلامی و از این شهرستان ها در کشور کم نداریم.

محمدحسن پرآور یادآورشد: همه این‌ها وقتی در کنار همدیگر قرار می‌گیرند می شود ایران اسلامی که یک حکومتی را تبیین و نظامی را در دنیا تعریف کرده که الان استکبار از نام جمهوری اسلامی وحشت دارد.

وی اضافه کرد: استکبار باورش شده که امکان مبارزه مستقیم با جمهوری اسلامی نیست و این همه لشکر کمشی در آب های خلیج فارس و این همه نیرو در اطراف کشور ما در کشورهای افغانستان، پاکستان و در کشور لیبی نیرو دارند و در سوریه دنبال این بودند که بتوانند اتفاقی را رخ بدهند نتوانستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر بیان داشت: انقلاب ما انقلاب فرهنگی و انقلاب قلب هاست و صدور انقلاب در جهان توسط قلب‌ها در حال شکل گیری است و قدر این انقلاب را باید بدانیم.

وی خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران را مهم دانست و اضافه کرد: مدیران نسبت به رفع مشکلات خانواده های معظم شهدا و جانبازان اقدام نمایند زیرا این خانواده ها هر چه داشتند با خلوص نیت تمام تقدیم خدا و نظام جمهوری اسلامی ایران کردند.

پرآور به بحث انتخابات اشاره کرد و افزود: استراتژی جدیدی دشمن برای انتخابات ترسیم کرده است که توسط استکبار در خارج از کشور و عیادی استکبار در داخل کشور دنبال می شود.

وی یادآور شد: تلاش دشمن برای کم نشان دادن حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن با حضور پرشور و حماسی مردم در صحنه شکست خورد، حالا همه توانایی خودشان را برای انتخابات آینده آورده‌اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهرافزود: بصیریت و تدبر، شناخت، آکاهی، امام شناسی و رهبر شناسی مردم باعث شده است که همه پشت سر رهبر و گوش به فرمان رهبرباشند.

وی افزود: توطئه 92 توطئه سنگینی است و ما باید استراتژی‌مان را در مقابل این‌‌ها مشخص کنیم و استراتژی ما به عنوان خادمین مردم این است که در برگزاری انتخابات در کنار هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی که همه آنها از نیروهای مردمی هستند امانت‌داری را اصل اول کارمان قرار دهیم و دومین استراتژی ما فراهم‌کردن بستری برای حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای است.

پرآور گفت: امام خامنه ای تذکراتی را در فرمایشاتشان برای مذاکرات دادند و این باید نصب العین مدیران ماست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهرخاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری سکاندارکشتی انقلاب است و همه مدیران و مردم ما گوش به فرمان رهبری هستند و به ندای ولی زمان خود لبیک می گویند.

وی ضمن تقدیر از سید عبدالمحسن هاشمی زاده، احمد خرم روز را به عنوان بخشدار مرکزی دشتی معرفی کرد.

کد مطلب 2011589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها