گروگان 10 ساله در زاهدان از چنگال آدم ربایان رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عطار در این رابطه گفت:« محمد صالح» پسربچه 10 ساله ای که چندی پیش توسط آدم ربایان در زاهدان ربوده شده بود پس از 21 روز اسارات درعملیات مشترک پلیس آگاهی و سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهر زاهدان از چنگال آدم ربایان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

وی در خصوص جزئیات این حادثه گفت: مقارن ساعت 13 روز 24 بهمن ماه سال‌جاری چند فرد ناشناس با درگیری با پدر این کودک و ضرب و شتم وی محمد صالح را از وی جدا کرده و ربودند.

عطار افزود: تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس آگاهی استان نشان دادآدم ربایان با نقشه قبلی پس از درگیری و ضرب و شتم پدر این کودک در فرصت مناسب محمد صالح را ربوده و متواری شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: در حالی که تحقیقات تخصصی و فنی مأموران اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی در این زمینه ادامه داشت آدم ربایان پس از سه روز در نخستین تماس خود با خانواده محمد صالح تقاضای یک میلیارد تومان وجه نقد کردند.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان گفت: در این آدم ربایی، ربایندگان شیوه و شگرد خاصی را به منظور گمراه کردن پلیس در پیش گرفته بودند که با اقدامات گسترده و همکاری خانواده محمد صالح در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

وی ادامه داد: در حالیکه ربایندگان مدعی بودند گروگان خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) مخفیگاه آدم ربایان در شهرستان زاهدان شناسایی شد.

وی گفت: مأموران ‌آگاهی در این رابطه با تحت نظر قرار دادن چندین مجتمع مسکونی در نهایت صبح امروز در یک عملیات مشترک و موفقیت‌‌آمیز محمد صالح 10 ساله را در حالی که در یک انباری زندانی بود آزاد کردند .

رییس پلیس آگاهی استان گفت: در این رابطه یکی از ربایندگان دستگیر و تحقیقات به منظور شناسایی و دستگیری دیگر همدستان این آدم ربا ادامه دارد.