عراق مخالف دخالتهای بیگانگان است/ لزوم حل مسالمت آمیز بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نوری المالکی نخست وزیر عراق تاکید کرد: کشورش با اراده ملت سوریه همراه است و با دخالتهای خارجی و خشونت مخالف است و و همگام با جامعه بین المللی بر لزوم ایجاد راهکار مسالمت آمیز و برون رفت سوریه از بحرانی که به طول انجامیده، تاکید می کند.

مالکی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هشام قندیل همتای مصری خود در بغداد با بیان اینکه عراق و مصر به یک تلاش مشترک برای جلوگیری از دخالتهای خارجی و ایجاد راه حلها طبق چارچوب مسالمت آمیز و به دور از خشونت و زور (در خصوص بحران سوریه) نیاز دارند، تاکید کرد: تخریب با سلاح به جز کاشتن بذر کینه و باز کردن درها در برابر دخالتهای خارجی، به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید.

مالکی ضمن اشاره به ضرورت ایجاد یک کارگروه عراقی مصری که با عقلانیت برای آرام کردن اوضاع، منع دخالتها و ایجاد راهکارهای مسالمت آمیزی حرکت کنند که خواسته های ملتها را تحقق بخشد و با آنها در تعارض نباشد، خاطر نشان کرد: سخن گفتن درباره حمایت از میانه روی و راهکار مسالمت آمیز برای مشکلات سوریه همان چیزی است که موضع گیری مصری عراقی را در کنار هم قرار می دهد.



وی در ادامه افزود: گمان می کنم اکنون همه به دنبال جستجوی راهکار مسالمت آمیزی هستند که بحران را در سوریه به پایان می رساند.

هشام قندیل نخست وزیر مصر نیز به نوبه خود اظهار داشت: با طرف عراقی در خصوص مسئله سوریه مبتنی بر لزوم توقف خونریزی در سوریه و اهمیت راهکار سیاسی و عدم دخالت بیگانگان به توافق رسیدیم.