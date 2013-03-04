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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۴۹

بیگی تأکید کرد:

هدف دولت حل مشکلات محرومان است/ کمک 100میلیون ریالی استاندار آذربایجان شرقی به جشن نیکوکاری

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: تمرکز دولت برای توانمند سازی معیشتی اقشار جامعه بویژه خانواده های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بیشتر از گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضا بیگی عصر دوشنبه در دیدار با کارکنان اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان این مطلب اظهار داشت: جشن نیکوکاری بستر مناسبی برای توجه بیشتر به قشر محروم جامعه محسوب می شود.

وی تصریح کرد: افزایش توانایی های فرهنگی و معیشتی مردم با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از جمله مهمترین اهداف این طرح است.

این مقام عالی دولت در استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: برخی از منتقدان طرح هدفمندی یارانه ها معتقدند نباید یارانه های به صورت نقدی در اختیار مردم قرار می گرفت و ضرورت داشت تا در زمینه اشتغال سرمایه گذاری می شد.

وی با اشاره به وارد نبودن انتقادات برخی منتقدان ادامه داد: منتقدان می گویند به جای یارانه های نقدی ضرورت داشت یارانه ها در اجرای طرح های فرهنگی و معیشتی و همچنین توسعه زیر ساخت های اقتصادی هزینه می شد.

بیگی در جواب منتقدان طرح هدفمندی یارانه ها گفت: قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کدام خدمات و زیر ساخت های اشتغال صورت گرفته که توزیع یارانه ها باعث مختل شدن آن ها شود.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: برخلاف تبلیغات منفی بر عملکرد دولت حمایت های بزرگ مردمی و دولتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه دارد و مهم این است که نان را سر سفره محرومان برسانیم.

در پایان استاندار آذربایجان شرقی 100 میلیون ریال به جشن نیکوکاری کمک کرد.

 

کد مطلب 2011606

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