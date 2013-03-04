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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۵۸

مومنی خبر داد:

آماده سازی 34 پایگاه امداد و نجات در طرح راهنمای مسافران نوروزی

آماده سازی 34 پایگاه امداد و نجات در طرح راهنمای مسافران نوروزی

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: 34 پایگاه در طرح راهنمای مسافران نوروزی جمعیت هلال احمر استان اصفهان آماده ارائه خدمات امدادی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تشکیل تیم رسانه‌ای در مواقع بحران از اهداف عالیه این جمعیت است که نبود این تیم یکی از ضعف‌های اساسی جمعیت طی این سال‌ها بوده است.

وی ادامه داد: تشکیل این تیم نیاز به تحلیل و بررسی هم جانبه دارد که لازم است همزمان با آموزش خبرنگاران و آشنایی آنها با مباحث امداد و نجاتی که هم‌اکنون دوره نخست آن برگزار شده است، امدادگران جمعیت استان نیز با نحوه اطلاع‌رسانی و خبر دادن در مواقع بحرانی آشنا شوند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه در این ارتباط خبرنگاران باید بدانند که به جای سیاه‌نمایی و ارائه آمار کشته وزخمی در حوادث و سوانح لازم است که هم‌پای امدادگران به ایجاد آرامش عمومی کمک نماید، ادامه داد: در مقابل امدادگران باید فراگیرند که به هنگام امدادرسانی به حادثه دیدگان بهتر است به سوالات خبرنگاران چگونه پاسخ دهند.

مومنی گفت: در این طرح که از 25 اسفندماه سال جاری تا 15 فروردین ماه سال 92 به اجرا گذاشته می‌شود 750 امدادگر مشغول انجام وظیفه هستند.

وی تاکید کرد: تمام پایگاه‌ها به صورت 24 ساعت در خدمت عموم شهروندان و مسافران هستند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان بیان داشت: 5 پایگاه امداد بین شهری آماده بهره‌برداری در مورچه خورت، تیران و کرون، نطنز، کاشان است.

 

کد مطلب 2011609

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