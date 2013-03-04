تحقق 21 درصد بودجه شهرداری نیر در سال جاری/ بودجه 21 میلیاردی برای سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع اقبالی عصر دوشنبه در تقدیم لایحه بودجه شهرداری این شهرستان به شورای شهر نیر اضافه کرد: این موضوع موجب کاهش فعالیت های عمرانی شهرداری نیر در سال جاری در مقایسه با سالهای قبل شد.

وی با بیان اینکه امسال بودجه 21 میلیارد و 240 میلیون ریالی برای شهرداری این شهرستان تنظیم شده است، تاکید کرد: این میزان بودجه براساس برنامه های عمرانی و برای دستیابی به رشد و شکوفایی شهری تنظیم شده است.

اقبالی اظهار امیدواری کرد با توجه به نیاز مبرم شهر نیر به عنوان دروازه ورودی استان و ورود هزاران گردشگر داخلی و خارجی به این شهرستان، اعتبارات پیشنهادی سال جدید به نحو شایسته اختصاص و جذب شود.

شهردار نیر از مسئولان این شهرستان و استان خواست در خصوص عمران و نیازمندیهای شهر تاریخی نیر مساعدت و توجه ویژه ای داشته باشند.

دولت به اجرای طرح کمربندی نیر نگاه ویژه ای داشته باشد

رئیس شورای اسلامی شهرستان نیر هم در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیت های شش ساله این شورا مهمترین اقدامات شورای اسلامی شهر وشهرستان را در حوزه طرح ها و برنامه های زیربنایی عنوان کرد.

حسن رضاپور متذکر شد: تردد روزانه بیش از 30 هزار خودرو سبک و شنگین از خیابان اصلی شهر نیر توجه جدی مسئولان استان را می طلبد تا با اجرای کمربندی نیر این تردد به محور کناری تغییر داده شود.

وی حجم سنگین ترافیک در ایام عید نوروز و تعطیلات تابستانی را یک موضوع فرا منطقه ای برای این شهرستان دانست و یادآور شد: مسئولان استان باید به این جاده ترانزیتی و بین المللی به دید یک پروژه ملی نگاه کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان نیر خواستار کمک ویژه دولت به احداث جاده کمربندی و عمران شهری شد.

ایجاد خیابان گردشگری در دو طرف رودخانه "آغلاغان"

فرماندار نیر هم طی سخنانی با اشاره به برخی استعدادهای گردشگری و تاریخی شهرستان خواستار احداث خیابان در دو طرف رودخانه "آغلاغان" از منطقه گردشگری "بولاغلار" تا پل "سقزچی" شد.

میر فخرالدین زاهد عنوان کرد: در صورتی که دو طرف این رودخانه زیبا که از مرکز شهر نیر عبور می کند احیا شود، افزایش مدت زمان ماندگاری مسافران و گردشگران را در منطقه شاهد خواهیم بود.

در پایان این مراسم بودجه پیشنهادی شهرداری نیر در سال 92 به ارزش 21 میلیارد و 240 میلیون ريال تقدیم شورای اسلامی شهر نیر شد.