بخشداران جدید دلوار و بخش مرکزی تنگستان معارفه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اهرم عصر دوشنبه در شورای اداری شهرستان تنگستان با اشاره به برگزاری نخستین کنگره آیتالله سیدمرتضی علمالهدی اهرمی رهبر قیام مشروطه در جنوب کشور در 23 اسفندماه اظهار داشت: 50 مقاله به دبیرخانه نخستین کنگره بزرگداشت آیتالله سیدمرتضی علمالهدی اهرمی رسیده است.
حجت الاسلام عيسي راستگو ادامه داد: سيدمرتضي علم الهدي اهرمي از رهبران قيام مشروطه در جنوب کشور است و معرفي اين عالم نستوه به عنوان رهبر قيام مشروطه در جنوب کشور و رهبر قيام ديني دليران تنگستان در مبارزه با استعمار و استبداد و ساير مفاخر، علما و مبارزان تنگستان ازمهم ترين اهداف برگزاري اين کنگره است.
وي اضافه کرد: ستاد برگزاري کنگره سيد مرتضي علم الهدي شامل کميته هاي علمي، فرهنگي، هنري، اطلاعرساني و مالي تشکيل شده و هر يک از اين کميتهها وظيفه و برنامههاي خاصي را دنبال ميکنند.
امام جمعه شهر اهرم تصريح كرد: در حاشيه اين کنگره از کتاب قرآن رمزدار سيد مرتضي علم الهدي رونمايي و تصاويري از علما، مفاخر و مبارزان تنگستان در مبارزه با استعمار پير انگليس به نمايش گذاشته ميشود.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار بوشهر نیز در این آئین برگزاری این کنگره را بیانگر اهمیت مسئولان شهرستان تنگستان به علمای دینی دانست و گفت: شهرستان تنگستان نماد مقابله با کشورهای استعمار و استکبار است با تکیه بر علمای دینی است.
محمدحسن پرآور در ادامه به انتخابات پیش رو و سیاستهای کشورهای غربی در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: تلاش آنها در وهله اول برگزار نشدن این انتخابات است و سعی دارند با برنامههای مختلف حضور مردم در این برنامهها را کمرنگ کنند.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری همگانی در مقابل توطئههای دشمنان تصریح کرد: مردم ایران اسلامی همانگونه که در راهپیمائی 22 بهمن حضوری گسترده داشتند، بار دیگر نیز حضوری گسترده در انتخابات خواهند داشت و پاسخی محکم به تلاشها و توطئههای دشمنان خواهند داد.
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