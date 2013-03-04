استاندار خراسان شمالی برای ارائه تسهیلات به مددجویان دستور ویژه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی بیغش در نشست با مدیران بانک‌های خراسان شمالی گفت: ارائه تسهیلات به جامعه هدف ایثارگران و مددجویان کمیته امداد امام(ره) تاثیر بسزایی در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از مشکلات اقتصادی خواهد داشت.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی از سرپرستان شعب و نماینده بانک‌ها، مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی(ره) خواست تا با راهکار عملیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خود اشتغالزایی و مشاغل خانگی را ارائه کنند.

استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به در پیش رو بودن عید نوروز، بر آمادگی دستگاه‌های بانکی به ویژه رفع نواقص فنی و شارژ سامانه‌های خودپرداز تاکید کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی هم در این نشست طی گزارشی، اظهار داشت: سهم استان در زمینه طرح‌های خوداشتغالی و مشاغل خانگی در سال 91 مبلغ 49 میلیارد و 739 میلیون تومان است.

امان الله حسین‌پور افزود: از این میزان 43 میلیارد تومان توسط سرپرستی بانک‌های استان ابلاغ شده که از این مبلغ 29 میلیارد و 732 میلیون تومان به شهرستان‌ها ابلاغ گردیده است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی حدود 13 میلیارد تومان از سهم امسال هنوز به شهرستان‌ها ابلاغ نشده است.

وی تعداد پرونده‌های تشکیل شده در مبحث اشتغال طی سال 91 را 6 هزار مورد عنوان کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی هم در این نشست مبلغ تخصیص یافته برای اشتغال جامعه هدف این سازمان در سال 91 را 5 میلیارد و 679 میلیون تومان دانست و اظهار داشت : از این میزان 2 میلیارد تومان مربوط به مشاغل خانگی و مابقی در بخش خود اشتغالی تعریف شده است.

حسن براتی زاده تصریح کرد: از مجموع اعتبار مربوط به مشاغل خانگی 15 درصد و خود اشتغالی 4 درصد جذب شده است.