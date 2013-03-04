به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نصيري اظهار داشت: سي و يكمين نشست مشترك كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي شوراها با رويكرد تبادل اطلاعات و تجارب در شانزدهم اسفندماه سال جاري در قم آغاز به كار خواهد كرد.

وي افزود: در اين اجلاس علاوه بر جلسات فوق الذكر، بيست و هفتمين نشست معاونين فرهنگي و اجتماعي شهرداري كلانشهرهاي كشور و مراكز استانها و همچنين بيست و چهارمين مجمع مشورتي بانوان عضو شوراهاي اسلامي كشور نيز برگزار مي شود.

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري قم اظهار داشت: در حاشيه برگزاري اين اجلاس، خادمين فرهنگي سراسر كشور با حضرات آيات عظام علوي گرگاني، سعيدي، آيت الله جوادي آملي و حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي نيز ديدار خواهند كرد.

وی اذعان داشت: همچنين خادمين فرهنگي سراسر كشور ضمن تشرف به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و زيارت بانوي كرامت نسبت به خطبه خواني و غبار روبي ضريح مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) اقدام خواهند كرد.

نصيري در ادامه بيان داشت: خادمين فرهنگي شوراها و شهرداري‌هاي كشور بعد از ديدار با حضرت آيت الله جوادي آملي در معيت ايشان در مراسم كاشت نمادين نهال كه توسط آيت الله جوادي آملي در موسسه اسراء انجام مي‌شود؛ حضور خواهند داشت.

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري قم با اشاره به اينكه خادمين فرهنگي سراسر كشور در حاشيه برگزاري اين اجلاس از ضيافت شام حرم كريمه اهل بيت(س) متنعم خواهند شد؛ افزود: اين اجلاس يكي از بزرگترين گردهمايي خادمين فرهنگي شوراها و شهرداري كلانشهرهاي كشور و مراكز استانها در قم خواهد بود.

شايان ذكر است: خادمين فرهنگي شوراها و شهرداري كلانشهرهاي كشور چهارشنبه شب با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) نسبت به غبار روبي و خطبه خواني اقدام خواهند كرد و افتتاحيه اين اجلاس در روز پنجشبه هفدهم اسفندماه جاري در سالن امام علي دانشگاه علوم پزشكي واقع در خيابان شهيد لواساني(ساحلي) ساعت 8 صبح برگزار مي‌شود.

گفتني است: بعد از پايان مراسم افتتاحيه اجلاس در ساعت10:30روز پنجشنه مورخ هفدهم اسفندماه به ترتيب ديدار خادمين فرهنگي كشور با حضرات آيات علوي گرگاني، سعيدي، جوادي آملي و مكارم شيرازي نيز انجام مي شود.

بخشي از بلوار پيامبر اعظم(ص) هفته آينده آسفالت ريزي مي‌شود

مديرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداري قم با اشاره به اجراي بلوار پيامبر اعظم (ص) گفت: اين بلوار در جبهه ميدان معلم و پل سه سطحه نيز در حال انجام است و ظرف يك هفته آينده آسفالت ريزي صورت مي‌گيرد.

مهندس نادعلي در بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر قم از سازمان توسعه و عمران شهرداري با اشاره به احداث سطح ميدان بزرگ امام خميني(ره) در سال گذشته گفت: اين پروژه (پاركينگ زائر) در حال اجرا است كه به صورت سه طبقه پاركينگ و دو طبقه تجاري در سطح زيرين مجموعه احداث مي شود.

وي افزود: سه طبقه پاركينگ آماده است و قرار است 16 آسانسور نيز در آن راه‌اندازي شود تا زائران به صورت مطلوب بتوانند بهره مند شوند.

مديرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداري قم تصريح كرد: با راه‌اندازي اين سه طبقه پاركينگ مشكل پارك خودرو در هسته مركزي شهر و اطراف حرم مطهر از بين مي‌رود.

وي بيان داشت: در ايام نوروز كه حجم مسافر به قم زياد مي‌شود استفاده از اين پاركينگ بسيار مطلوب بوده و مشكلات مسافران و زائران را برطرف مي‌كند.

مهندس نادعلي در ادامه به بلوار پيامبر اعظم(ص) اشاره كرد و گفت: اين پروژه نيز در دستور كار قرار دارد كه از طرف جمكران نيز جدول گذاري‌ها در حال اجرا است.

مديرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداري قم بيان داشت: شش پيمانكار موضوع زيرگذرهاي عابر پياده را در دستور كار دارند كه با عرض 10 متر احداث خواهد شد.

وي تصريح كرد: اين بلوار در جبهه ميدان معلم و پل سه سطحه نيز در حال انجام است و ظرف يك هفته آينده آسفالت ريزي صورت مي‌گيرد.