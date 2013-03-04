حوزه هنری لیست سیاه ندارد/ ماجرای تغییر قانون اهدای سیمرغ مردمی در دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست نقد و بررسی فیلم "حوض نقاشی" که عصر امروز 14 اسفندماه در دانشگاه تهران برگزار شد، فرشته صدر عرفایی بازیگر نقش ناظم مدرسه در این فیلم گفت: ما به یک شخصیتی همچون خانم ناظم در این فیلم احتیاج داشتیم که شرایطی بر خلاف شرایط خانواده سهیل داشته باشد و نقطه مقابل مادر سهیل قرار بگیرد. این موضوع باعث می‌شد که کودک خود را به خانواده خانم ناظم وصل کند.

وی افزود: شخصیت ناظم در این فیلم باید می‌توانست مدیریت خود را به خوبی نشان دهد. از این رو باید این شخصیت توان این را می‌داشت که نیازهای سهیل را برآورده کند و این موضوع دلیل کافی برای جذب کودک فیلم باشد. با اینکه از ناظم در فیلم شخصیت مقتدری می‌بینیم اما او در زندگی شخصی‌اش مشکلاتی دارد. این چند وجهی بودن شخصیت ناظم برای من جذاب بود.

در ادامه نشست تهیه‌کننده "حوض نقاشی" درباره مدیریت فعلی سینمای ایران گفت: وزیر ارشاد ما قرار بود وزیر علوم شود. چندین سال قبل من به همراه جمعی از فیلمسازان یک بیانیه‌ای با عنوان 1+8 نوشتیم که در میان آنها همه فیلمساز بودند و من به عنوان تهیه‌کننده حضور داشتم و دلسوزی و نگرانی خود را درباره این تصمیمات در سینما مطرح کردیم. به خاطر آن نامه جلسه‌ای برای ما با وزیر ارشاد گذاشتند. آن جلسه 7 ساعت طول کشید. پس از آنکه مطالبات خود را بیان کردیم وزیر ارشاد برای توضیح عنوان کرد اول قرار بود من به وزارت علوم بروم به همین دلیل برنامه‌های خود را نوشتم اما زمان معرفی کابینه، رئیس جمهور از من برای حضور در وزارت ارشاد دعوت کرد من هم احساس تکلیف کردم و به این حوزه آمدم.

محمدی ادامه داد: سال گذشته در جشنواره فجر روز 22 بهمن از دفتر جشنواره با من تماس گرفتند و تاکید کردند که تفاوت آرای مردمی "بوسیدن روی ماه" با فیلم "برف روی کاج‌ها" دو صدم درصد است و عنوان کردند که تصمیم دارند بر همین اساس دو سیمرغ به فیلم اهدا کنند اما باید قبل از این موضوع با شمقدری صحبت کنند، ما هم قبول کردیم.

این تهیه‌کننده در ادامه بیان کرد: بعد از ظهر همان روز با من تماس گرفتند و تاکید کردند آقای شمقدری عنوان کرده که باید سیمرغ فقط به یک فیلم تعلق گیرد حتی با اختلاف یک رای. ما نیز هیچ اعتراضی نکردیم. امسال هم با توجه به اینکه تفاوت ما با فیلم دیگر 6 درصد بود و ما از آنها جلوتر بودیم آقای شمقدری گفت ایراد ندارد که سیمرغ را به دو فیلم بدهند. جالب است در یک مدیریت، در یک سیستم و در یک آیین‌نامه یک سال این تصمیم را می گیرند و سال دیگر تصمیم دیگری. این موضوع باعث دل آزردگی ما شد.

وی تاکید کرد: اما من به احترام فجر و این ایام مبارک و به احترام خونهایی که در مقابل همین دانشگاه در سال 57 ریخته شد همواره و با هر داوری‌ای فیلمم را به فجر ارائه می کنم.

این تهیه کننده درباره پرداخت به چنین ملودرام هایی در سینما گفت: همانطور که می دانید ممیزی ها در شرایط فعلی سخت‌گیرانه‌تر شده است. ما فیلمنامه دیگری داشتیم که نتوانستیم سراغ ساخت آن برویم. قبول کنید که ملودرام های ما با ملودرام های هندی متفاوت است حتی ضعیف ترین ملودرام های ما با کشورهای شرقی قابل قیاس نیست و پخته‌تر است.

در ادامه نگار جواهریان بازیگر این فیلم درباره حضور خود افزود: قطعا برای چنین فیلمی طبق معمول مانند دیگر آثار تحقیقاتی شده است. برای پرداختن به این شخصیت ها پیش از این مازیار میری و حامد محمدی به مرکز نگهداری کم‌توانان ذهنی رفته بودند و ما نیز به این مرکز مراجعه کردیم. آنجا با بیماران کم توان ذهنی زیادی روبرو شدم و سعی کردم با دقت به آنها نگاه کنم و با پیشنهادهای تازه به سراغ میری آمدیم و پس از برگزاری جلسات مختلف سراغ ساخت فیلم رفتیم.

در ادامه منوچهر محمدی درباره همکاری خود در شرایط فعلی با حوزه هنری گفت: من از سال 64 که از صدا و سیما بیرون آمدم دیگر سراغ هیچ نهاد دولتی نرفتم. به من ساخت سریال ملاصدرا پیشنهاد شد که قرار بود در 40 قسمت ساخته شود. آن را بدون خواندن فیلمنامه نپذیرفتم زیرا معتقد بودم که این مجموعه قابلیت ساخت 40 قسمت برای عوام را ندارد و برای پرداختن به چنین شخصیتی باید فقط آن را در 6 قسمت ساخت.

وی افزود: و این مجموعه باید برای گروهی از اهل فلسفه و یا علاقه مندان به فلسفه ساخته شود که قطعا یک جامعه کوچک را تشکیل می دهد و چرا باید در 40 قسمت به این موضوع بپردازیم.

این تهیه کننده با اشاره به ساخت مجموعه‌ای بر اساس کتاب دا گفت: به عقیده من این کتاب بسیار مهم و با ارزش است. من بچه جنوبم و با چشمان خودم بخشی از حقایقی که در این کتاب مطرح شده است، دیده‌ام. به همین دلیل سراغ ساخت آن رفتم و قرار است با همایون اسعدیان این کار را بسازیم اما چون پروژه زمان‌بری است ساخت این فیلم به من پیشنهاد شد که البته قبل از مسایل حوزه هنری و ارشاد بود.

وی تاکید کرد: متاسفانه مملکت ما افراط و تفریط است. من هم برای این اتفاق‌ها که در حوزه سینما افتاد متاسفم. دوستان می‌دانند که ما در این زمینه جلسات متفاوتی داشتیم. من این اتفاقات را حاصل یک نگاه غیر دوراندیشانه می‌دانم به همان نسبت که اقتصاد، مسکن و غیره دچار آشفتگی و مشکل است حوزه فرهنگ هم با همین پدیده‌ها روبه‌رو است.

محمدی با اشاره به "حوض نقاشی" گفت: درست است که این فیلم برای حوزه هنری است اما قبول کنید در ساخت آن کسی به ما دیکته نکرد. به نحوی که بعد از نمایش فیلم در جشنواره خیلی از دوستان عنوان کردند اگر مد نظر حوزه چنین فیلم‌هایی است ما نیز حاضریم با حوزه کار کنیم. قبول کنیم که به یکباره یک جریان در عصر مدیریت سینما بوجود آمد که آنها رفتارهایی از خود نشان دادند که همه ما را گرفتار کردند.

وی افزود: وقتی در دفتر آیین‌نامه‌های سیاستگذاری معاونت سینمایی آمده است استان‌ها مجاز هستند فیلم‌ها را ببینند تا درباره نمایش آن تصمیم بگیرند. قطعا با این رویه هر شخصی می تواند این دایره را بازتر کند. امیدوارم مدیرانی در راس فرهنگ ایران قرار بگیرند که به باورهای ما باور دارند و بابت آن هزینه می کنند. در اوایل دولت نهم کمیسیون فرهنگی مجلس ما را دعوت کرد تا با یکدیگر در ارتباط با فرهنگ صحبت کنیم. توصیه ما این بود که وزیری باید انتخاب شود که از قبل آبرویی کسب کرده باشد نه اینکه در ارشاد آبرو کسب کند و در جایی دیگر از آن استفاده کند.

طوسی با اشاره به مشکلات پیش آمده در حوزه سینما گفت: من لیست سیاه حوزه هنری را قبول ندارم. حوزه هنری در دهه 60 فیلم هایی چون عروسی خوبان، بای سیکل ران و آدم برفی را ساخته است. همچنین در ادامه فیلم های خوب دیگری چون رنگ خدا و خیلی دور خیلی نزدیک را در تولیدات خود دارد. فیلم های ارزشمندی که در کارنامه آنها حساب جدایی دارد. حوزه فیلم های شانه تخم مرغی نساخته است فضاسازی برای تولید فیلم قابل دفاع است.

وی با اشاره به تولیدات فارابی در زمینه آثار فاخر عنوان کرد: فارابی می توانست چندین فیلم مانند دربند بسازد. من استرداد را ندیده ام اما فیلم های دیگر را مشاهده کرده ام با این وجود دلیل ساخت آنها را نمی دانم به نظر من تعریف درستی ندارند و این تعریف نه در قصه و نه در بازار جواب می دهد.

در پایان نگار جواهریان درباره شباهت نقش خود در این فیلم با اینجا بدون من گفت: من سعی کردم این اتفاق نیفتد و به عقیده خودم این نقش تکرار اینجا بدون من نیست زیرا شخصیت ها با هم متفاوت هستند البته من یک آدم هستم و قطعا یک چیزهایی فیزیکال در وجود من است که می تواند در هر بازیگری تکرار شود اما خوشبختانه آتوسا قلمفرسایی در هر دو فیلم حضور داشت و اگر قرار بود من به آن فیلم نزدیک شود به من تذکر می داد اگر شما چیزی پیدا کردید که از اشتباه من است لطفا آن را گوشزد کنید.