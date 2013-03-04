ووشوکار قمی به مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور دست یافت

مهدی ادیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های ووشو قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان با شرکت چهره های مطرح این رشته ورزشی برگزار شد و حاصل تلاش تیم اعزامی قم به این رقابت ها کسب یک مدال برنز بود.

وی تصریح کرد: اهمیت مدال این است که نماینده اعزامی قم چهره درخشانی از خود به نمایش گذاشت و این نشان دهنده توانمندی و استعداد ووشوکاران قمی است که قطعا در آینده ای نزدیک اگر بیش از پیش حمایت شوند حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشت.

دبیر هیئت ووشو قم افزود: تیمی متشکل از بهترین ووشوکاران قمی که سابقه حضور در پیکارهای لیگ و حتی مسابقات برون مرزی را دارند به این دوره از مسابقات اعزام کردیم که تلاش آنها کسب یک نشان برنز را به ارمغان آورد.

وی ابراز کرد: این تیم در اوزان مختلف رقابت های ووشو قهرمانی رده سنی بزرگسالان و انتخابی تیم ملی کشورمان حضور یافت و در نهایت در وزن منهای 90 کیلوگرم موفق به کسب عنوان شد تا قم به عنوان یکی از تیم های مدال آور این دوره از پیکارها معرفی شود.

ادیب نژاد که یکی از پرافتخارترین ووشوکاران قمی به شمار می رود و آخرین مدال وی نقره رقابت های بین المللی جام پارس در سال جاری است، همچنین در ادامه بیان داشت: در این رقابت ها در وزن منهای 90 کیلوگرم مهدی کردارشاد با بروز توانمندی های خود در جایگاه سوم ایستاد و موفق به کسب نشان برنز شد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که مسابقات ووشوي قهرماني کشور بزرگسالان انتخابي تيم ملي با شناخت نفرات برتر 11 فرم تالو و 10 وزن ساندا در مجموعه ورزشي شهيد معتمدي تهران به پايان رسيد و از تيم اعزامي هيئت قم مهدي کردار شاد موفق به کسب مدال برنز شد.

دبیر هیئت ووشو استان قم تاکید کرد: رقابت ها در وزن منهاي 90 کيلوگرم برای کسب مدال بسیار سخت و نفس گیر بود و کردارشاد این شانس را داشت که با قرعه آسان تر به دیدار نهایی این وزن نیز برسد اما قسمت این ووشوکار ارزنده کسب مدال برنز بود.

وی اظهار داشت: مقام سوم مهدی کردارشاد ووشوکار شاخص قم در وزن منهای 90 کیلوگرم در حالی به دست آمد و با مدال برنز همراه شد که در این وزن آرمان بازياري از مازندران و محمد دولتمندي از کرمانشاه موفق به کسب مقام‌هاي اول و دوم شدند.

