تيم ژيمناستيك اردبيل نايب قهرمان شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" به همين خاطر سهميه شركت درجام آزاريان ارمنستان كه تيمهايي همچون ارمنستان، اوكراين، روسيه، آمريكا و... به اردبيل واگذارشد كه نفرات اعزامي تيم به شرح ذيل است:

1- علي عزيزي 2 محمد رمضانپور 3- حامد نمازي 4- محمد ابراهيمي زارع

سرپرست تيم: جمشيد اصغري مربي تيم: اباذركريمي نژاد داور: جمشيد ابام