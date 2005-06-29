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۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۳

تيم ژيمناستيك اردبيل نايب قهرمان شد

تيم ژيمناستيك اردبيل درمسابقات قهرماني كشورسال 84 بعنوان نايب قهرمان شناخته شد و نفرات اين تيم به تيم ملي الف و ب انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" به همين خاطر سهميه شركت درجام آزاريان ارمنستان كه تيمهايي همچون ارمنستان، اوكراين، روسيه، آمريكا و... به اردبيل واگذارشد كه نفرات اعزامي تيم به شرح ذيل است:
1- علي عزيزي  2 محمد رمضانپور 3- حامد نمازي  4- محمد ابراهيمي زارع
سرپرست تيم: جمشيد اصغري    مربي تيم: اباذركريمي نژاد    داور: جمشيد ابام

کد مطلب 201163

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