توزیع اقلام نوروزی بین مسافران خراسان شمالی/ بازدید 33 هزار نفر از موزه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی اعلام کرد: بیش از 20 عنوان تولیدات فرهنگی با تیراژ 200 هزار نسخه برای توزیع در پایگاه‌های اطلاع رسانی استان در نظر گرفته شده است.

علی کاظمی این اقلام را شامل؛ طراحی و چاپ پیک ویژه نوروز، نقشه راهنمای گردشگری ایران و استان، نقشه راهنمای گردشگری استان و شهرستان، نقشه راهنمای گردشگری استان و توضیح جاذبه‌های تاریخی و گردشگری عنوان کرد.

وی افزود: کتابچه ویژه معرفی آداب و رسوم نوروزی، کتابچه کشتی سنتی چوخه، کارت پستال، ویژه نامه، بروشور معرفی شهرستان‌ها، بروشور معرفی موزه‌های استان از دیگر اقلام پیش بینی شده برای توزیع در ایام نوروز بین مسافران است.

رونمایی از 7 اثر پژوهشی صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی

7 اثر پژوهشی صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی با حضور ائمه جمعه استان رونمایی شد.

مدیرکل این مرکز در مراسم رونمایی از این آثار پژوهشی که با حضور ائمه جمعه صورت گرفت، گفت‌: رویکرد صدا و سیما انجام پژوهش‌های تولید محور در راستای افزایش کیفیت تولیدات رادیویی و تلویزیونی است‌.

احمد مهدوی افزود: پژوهش‌هایی که از آنها رونمایی می‌شود حاصل تلاش پژوهشگران مرکز بوده که در سال جاری انجام شده است.

مدیر‌کل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی این پژوهش‌ها را شامل زندگی‌نامه آیت‌الله مهمان‌نواز به همت مرتضی قنبرآبادی‌،‌ کشتی با چوخه در خراسان شمالی‌ کاری از علی احسانی فر‌ و موسیقی کرمانج‌ها در خراسان شمالی اثری از سیاوش مهرو عنوان کرد.

وی همچنین رودخانه‌های مرزی خراسان شمالی پژوهشی از تیمور جعفری، مولفه‌های هنری پوشاک کرمانجی به همت آرش قراگوزلو، مشاغل بومی، سنتی و فراموش شده خراسان شمالی کاری از مرتضی قنبر‌آبادی‌ و‌ اطلس فرهنگی خراسان شمالی‌ اثری از سید عباس وزیری و حامیه ذوقی را از دیگر آثار برشمرد‌.

33 هزار نفر از موزه های خراسان شمالی دیدن كردند

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود 33 هزار نفر از موزه های این استان دیدن كرده اند.

علی كاظمی اظهار داشت: شمار بازدید كنندگان از موزه های استان در سال جاری نسبت به پارسال افزایش دارد.

وی افزود: اكنون در این استان موزه باستان شناسی و مردم شناسی(عمارت)، موزه اسناد و نسخ خطی(آینه خانه) و موزه قلعه جلال الدین گرمه، موزه های گرمابه و تاریخ شهر جاجرم و شهر فاروج فعالیت دارند.

کاظمی با بیان اینكه ساخت موزه در دیگر شهرستان های استان نیز در دست اقدام است،‌ افزود: تلاش این اداره بر راه اندازی موزه های جدید و استانداردسازی موزه های موجود است تا در آن تاریخ و تمدن، آداب و رسوم و فرهنگ ساكنان منطقه معرفی شود.