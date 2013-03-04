به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر صالحى امروز در جمع خبرنگاران در نجف اشرف گفت: این مذاکرات نتایج مثبت داشته و اکنون لازم است طرفین گفتگو گام دیگرى به جلو بردارند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: مهم این است که مذاکرات با پنج بعلاوه یک در مسیر درست قرار گرفته است.
وى همچنین درباره بحران عراق افزود: ایران قصد دخالت در مسائل داخلی عراق ندارد و اطمینان دارد مسؤلان و احزاب سیاسی عراق خود میتوانند مشکلات موجود را حل کنند.
صالحى ابراز امیدوارى کرد هر چه سریعتر گروههاى مذهبی و سیاسی عراق با گفتگو مشکلات موجود را برطرف کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه گفت: ایران دخالت کشورهاى خارجی را در بحران سوریه نمیپذیرد و معقتد است بحران سوریه باید با گفتگو و اعمال نظر مردم این کشور حل شود.
وى تاکید کرد: راه حل سورى ، سورى موضع شفاف و همیشگی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه بوده است.
وزیر امور خارجه در سفر اعلام نشده به عراق:
مذاکرات 1+5 در مسیر درست قرار گرفته است/ مشکلات عراق با گفتگو حل میشود
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نتیجه گفتگوهاى اخیر ایران و گروه 1+5 ابراز خوشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر صالحى امروز در جمع خبرنگاران در نجف اشرف گفت: این مذاکرات نتایج مثبت داشته و اکنون لازم است طرفین گفتگو گام دیگرى به جلو بردارند.
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