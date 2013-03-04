به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحى امروز در جمع خبرنگاران در نجف اشرف گفت: این مذاکرات نتایج مثبت داشته و اکنون لازم است طرفین گفتگو گام دیگرى به جلو بردارند.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: مهم این است که مذاکرات با پنج بعلاوه یک در مسیر درست قرار گرفته است.



وى همچنین درباره بحران عراق افزود: ایران قصد دخالت در مسائل داخلی عراق ندارد و اطمینان دارد مسؤلان و احزاب سیاسی عراق خود می‌توانند مشکلات موجود را حل کنند.



صالحى ابراز امیدوارى کرد هر چه سریع‌تر گروه‌هاى مذهبی و سیاسی عراق با گفتگو مشکلات موجود را برطرف کنند.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه گفت: ایران دخالت کشورهاى خارجی را در بحران سوریه نمی‌پذیرد و معقتد است بحران سوریه باید با گفتگو و اعمال نظر مردم این کشور حل شود.



وى تاکید کرد: راه حل سورى ، سورى موضع شفاف و همیشگی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه بوده است.