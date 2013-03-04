248 واحد دامداری سنتی در اردبیل بهسازی شدند/ پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع آوری شیر

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته بهبود شیر اردبیل و در بررسی مسائل و مشکلات آن افزود: با ارائه تسهیلات لازم و با نگاه استراتژیک، این تعداد واحد دامداری سنتی در اردبیل بهسازی شده و این روند ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بهسازی اماکن دامی و دامپروری و برخورداری از محیط امکانات بهداشتی نوین به افزایش بهداشت و کیفیت فرآورده های لبنی منتج خواهد شد.

فرماندار اردبیل همچنین با اشاره به فعالیت 98 واحد جمع آوری شیر ثابت و سیار، از پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع آوری شیر در مرکز استان خبر داد.

وی تصریح کرد: باید واحدهای جمع آوری شیر ثابت و سیار، استانداردهای لازم بهداشتی را جهت کاهش آلودگی میکروبی و سایر موارد داشته باشند و این واحدها پروانه های قانونی را نیز برای ادامه کار اخذ کنند.

دبیر با تاکید بر ضرورت بازرسی و نظارتهای مشترک توسط ادارات جهادکشاورزی، تعزیرات و دامپزشکی و استاندارد از مراکز جمع آوری شیر ثابت و سیار، این اقدامات را درراستای ارتقای کیفی و بهداشتی شیر برشمرد.