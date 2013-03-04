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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۵۶

دبیر:

248 واحد دامداری سنتی در اردبیل بهسازی شدند/ پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع آوری شیر

248 واحد دامداری سنتی در اردبیل بهسازی شدند/ پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع آوری شیر

اردبیل – خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل از بهسازی 248 واحد دامداری سنتی در این شهرستان به عنوان مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته بهبود شیر اردبیل و در بررسی مسائل و مشکلات آن افزود: با ارائه تسهیلات لازم و با نگاه استراتژیک، این تعداد واحد دامداری سنتی در اردبیل بهسازی شده و این روند ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بهسازی اماکن دامی و دامپروری و برخورداری از محیط امکانات بهداشتی نوین به افزایش بهداشت و کیفیت فرآورده های لبنی منتج خواهد شد.

فرماندار اردبیل همچنین با اشاره به فعالیت 98 واحد جمع آوری شیر ثابت و سیار، از پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع آوری شیر در مرکز استان خبر داد.

وی تصریح کرد: باید واحدهای جمع آوری شیر ثابت و سیار، استانداردهای لازم بهداشتی را جهت کاهش آلودگی میکروبی و سایر موارد داشته باشند و این واحدها پروانه های قانونی را نیز برای ادامه کار اخذ کنند.

دبیر با تاکید بر ضرورت بازرسی و نظارتهای مشترک توسط ادارات جهادکشاورزی، تعزیرات و دامپزشکی و استاندارد از مراکز جمع آوری شیر ثابت و سیار، این اقدامات را درراستای ارتقای کیفی و بهداشتی شیر برشمرد.

کد مطلب 2011640

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