وقوع 32 مورد آتش سوزی در جنگلها و مراتع بروجرد

احسان لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد یکساله این اداره اظهار داشت: طی سال گذشته کار کاشت گیاهان پایدار در سطح 3 هزار هکتار و احیا مراتع در سطح چهار هزار و 250 هکتار در شهرستان بروجرد صورت گرفته است.

رئیس منابع طبیعی شهرستان بروجرد همچنین به وقوع 32 مورد آتش سوزی در بروجرد اشاره کرد و بیان داشت: این آتش سوزیها در سطح 20 هکتار از جنگلها و مراتع این شهرستان به وقوع پیوست که با اطفاء حریق توانسته ایم میزان خسارات را به 10 هکتار کاهش دهیم.

لطفی تصریح کرد: در سال گذشته شش مورد توقیف عملیات تصرف مراتع و 23 مورد خلع ید از اراضی داشته ایم که در این راستا حدود 85 هکتار از اراضی به منابع طبیعی برگردانده شده است.

وی افزود: همچنین در سال گذشته سد خاکی گاومیر با 700 هزار متر مکعب ذخیره سازی آب احداث شده است که توانسته روستاهای کم آب را در قسمت خایان بروجرد تحت پوشش قرار دهد.

رئیس منابع طبیعی شهرستان بروجرد در پایان گفت: سال گذشته 600 نفر در قالب دوره های آموزشی در زمینه های مختلف از جمله اطفاء حریق در روستاها توسط مرکز آموزش اداره منابع طبیعی بروجرد آموزش دیده اند.