مسئولان از هر فرصتی برای بازکردن گره از مشکلات مردم استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور عصر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه بخشدار جدید سعدآباد اظهار داشت: خدمات بسیار خوبی در دولت‌های نهم و دهم در نقاط مختلف کشور ارائه شده است که در استان بوشهر نیز شاهد خدمات بسیار خوبی هستیم.

وی با تاکید بر لزوم وحدت همگانی برای حرکت در مسیر رشد و تعالی کشور، اضافه کرد: همه باید با پیروزی از منویات مقام معظم رهبری برای توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر کشور تلاش کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ادامه داد: مردم همیشه در صحنه ایران همواره حضوری گسترده در همه عرصه‌ها داشته‌اند و گوشه‌ای از این حضور همیشگی را در راهپیمائی 22 بهمن امسال ملاحظه کردیم.

وی به تلاش دشمنان برای اختلاف‌اکنی بین مردم و مسئولان اشاره کرد و بیان داشت: دشمن برای تضعیف نظام و کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات سال آینده برنامه دارد ولی مردم ایران با حضور گسترده خود بار دیگر پاسخی محکم به این افراد خواهند داد.

پرآور به مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر این توطئه‌ها اشاره کرد و عنوان داشت: دشمن با این برنامه‌ها نمی‌تواند ملت را از نظام ناامید کند.

وی ادامه داد: سخت‌ترین تحریم‌ها، تهدیدها و سخت‌ترین محاصره اقتصادی در سال 91 صورت گرفت و تأکید حضرت آقا بر روی اقتصاد مقاومتی بود و مقام معظم رهبری به عنوان پیش‌قراول و پرچمدار نظام نکاتی را به ما یادآوری می‌فرمایند که ما طی زمان به آنها می‌رسیم.

پرآور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری چند سال پشت سرهم در پیام‌های نوروزی به بحث مسائل اقتصادی توجه داشتند، اما متأسفانه بعضی‌ها از ما خیلی متوجه نبودیم و خیال می‌کردیم یک شعار فقط مربوط به اول سال است.

امام جمعه وحدتیه نیز در این آئین به شرایط حساس کشور و قرار گرفتن در آستانه دو انتخابات مهم برای کشور اشاره کرد و گفت: رؤسای قوا و همه مسئولان باید پشت سر مقام معظم رهبری حرکت کنند و قدر ولایت فقیه را بدانند.

حجت‌الاسلام سیدیعقوب موسوی با تاکید بر لزوم اولویت‌بندی و تلاش مضاعف همه مسئولان برای بازکردن گره از مشکلات مردم، اضافه کرد: دولتمردان باید فضای موجود را مدیریت کنند و با تمام توان و ظرفیت در برابر توطئه دشمن بایستند.

وی از مسئولان خواست تا با تمام توان برای خدمت بیشتر به مردم تلاش کنند و در ادامه خاطرنشان ساخت: مشکلات اقتصادی تاثیر زیادی در زندگی مردم داشته است و باید برای رفع این مشکلات تلاش کنیم.

رئیس شورای اسلامی درودگاه نیز اظهار داشت: درودگاه بزرگترین روستای بخش سعدآباد است که ظرفیت‌های بالایی برای رشد و پیشرفت دارد.

ابوالفضل شریفی بیان داشت: درودگاه در عرصه کشاورزی جایگاه خاصی دارد و انتظار داریم با رفع مشکلات کشاورزان این منطقه، شاهد پیشرفت بیشتر کشاورزان باشیم.