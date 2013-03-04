اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضری اتومبیلران استان قزوین در مسابقات بین المللی آفرود ترکیه به مقام نخست رسید.



خضری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهارداشت: این مسابقات با حضور 70 اتومبیلران از کشورهای آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ایران و ترکیه برگزار شد که به همراه قاسم وکیلی از قزوین در این مسابقات شرکت کردیم.



وی افزود: برای اولین بار توانستیم مقام نخست این مسابقات را در ترکیه کسب کینم.



خضری تصریح کرد: در مسابقات آفرود کشور در تبریز هم متاسفانه به دلیل نقص فنی از دور رقابت ها خارج شدم و شیرزاد خضری به مقام نخست رسید.

مسابقات آفرود در قزوین برگزار می شود



مسابقات اتوموبیلرانی آفرود در سه کلاس چهار، شش و هشت سیلندر سال آینده در پیست موتورسواری باراجین قزوین برگزار خواهد شد و 45 نفر برای حضور در این مسابقات به هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قزوین اعلام آمادگی کرده اند.



اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی آفرود در قزوین سال گذشته برگزار شده بود.



آفرود از جمله رشته های مهیج و بسیار تماشایی اتومبیلرانی است که از طرفداران بسیاری برخوردار است و در این مسابقات معمولا رانندگان در خودروهای شاسی بلند در مسیری ناهموار در دشت ها، کوه و صخره ها با یکدیگر رقابت می کنند.



این مسابقات شهریور ماه سال آینده در قزوین برگزار خواهد شد.



دعوت از بانوی تکواندوکار استان به اردوی تيم ملی



شکرانه ايزدی تکواندوکار شايسته استان از سوی کادر فنی به دومين مرحله اردوی آماده سازی تيم ملی دعوت شد.



اين اردو از امروز به مدت هیجده روز با شرکت 19 تکواندوکاردر تهران برگزار می شود و نفرات برتر به رقابت های جهانی 2013 مکزيک و مسابقات کشورهای اسلامی در اندونزی راه خواهند یافت.



پایان لیگ شطرنج استان



ليگ شطرنج استان با معرفي تيم برتر اين رقابت ها به پايان رسيد.



در هفته پاياني اين رقابت ها تيم بانک ملت با پيروزي مقابل پرديور قهرمان شد و تيمهاي جاده ابريشم و پرديور هم دوم و سوم شدند.



شرکت دو تنيسور استان در اردوی تيم ملی



مهدی نجفی و عليرضا بيگدلی از فردا به مدت هفت روز در اصفهان زير نظر محسن شيشه گرها مربی قزوينی تيم ملی در اردوی آمادگی این تيم شرکت مي کنند.

بسکتبالبست نوجوان استان به اردوی تيم ملي دعوت شد.



ميلاد يوسفي به همراه 15 بسکتباليست ديگر با نظر کادر فني از فردا به مدت چهار روز به اردوي تيم ملي که در تهران برگزار مي شود دعوت شد.

اعزام کاراته کاهای استان به کیش



کاراته کاهای استان فردا عازم رقابت های بين المللی کيش مي شوند.



تيم کاراته بزرگسالان استان با ۴۱ ورزشکار از روز چهارشنبه رقابت های خود را در مسابقات بين المللي کاراته سبک شوتوکان که با شرکت ۱۴۵ کاراته کا در کیش برگزار مي شود آغاز مي کند.



اين مسابقات در چهار رده سني برگزار خواهد شد و ۱۴۵ کاراته کای کشورهای تاجیکستان، ارمنستان، عراق، افغانستان و ترکیه به همراه ۴۲۸ کاراته کای ۱۲ استان ایران در رده های نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیش کسوتان روزهای پنجشنبه و جمعه برای کسب عناوین قهرمانی برروی تاتامی خواهند رفت.



سرداور و مسئول شورای داوران این مسابقات حمیدرضا داوری از قزوین است.



۴۱ کاراته کای رده های سنی تابزرگسالان به مربیگری سن سی علی قاسمی و سه کاراته کای پیشکسوت به نمایندگی از استان قزوین در این رقابتها حضور خواهند داشت.



صفری: صعود تیم تکماش رشته بسکتبال را متحول می کند



محمدرضا صفری رئیس هیئت بسکتبال استان قزوین در خصوص صعود تیم بسکتبال تکماش به لیگ برتر اظهارداشت: با صعود تیم تکماش به لیگ برتر تلاش ها و زحمات پنج ساله جامعه بسکتبال قزوین به خوبی به بار نشست.



وی، صعود تیم تکماش به لیگ برتر را فرصتی برای معرفی بسکتبال قزوین با بازیکنان بومی به کشور دانست و گفت: حضور قزوین در سوپرلیگ بسکتبال باشگاه های کشور با جمعی از بازیکنان بومی و جوان جای افتخار و خوشحالی دارد.



رئیس هیئت بسکتبال استان قزوین با بیان اینکه بسکتبالیست های تکماش در این فصل مردانه و با تعصب مثال زدنی در لیگ دسته اول حضور پیدا کرده و با شایستگی به لیگ برتر راه یافتند افزود: سال آینده به احتمال زیاد نماینده قزوین تنها تیمی خواهد بود که از پنج بازیکن داخل زمین آن؛ چهار نفر بومی خواهند بود.



صفری گفت: تلاش می کنیم تا در رقابت های لیگ برتر نماینده قزوین به عنوان تیمی شایسته و قدرتمند حضور داشته باشد.



این مسئول رمز موفقیت بسکتبال قزوین در سالهای اخیر را برنامه ریزی مناسب و همدلی بین مجموعه این هیئت ورزشی ذکر کرد و اظهارداشت: برای تقویت و رشد همه رده های سنی بویژه پایه در رشته بسکتبال اهمیت زیادی خواهیم داد.



رئیس هیئت بسکتبال استان قزوین در پایان اظهار امیدواری کرد بسکتبال قزوین بزودی خود را به عنوان یکی از قطب های اصلی این رشته در کشور مطرح کند و بتواند بازیکنان خوب و شایسته ای را به جامعه ورزش ایران تقدیم کند.



تیم بسکتبال تکماش قزوین این هفته با پیروزی مقابل تیم فولاد نوین ماهان اصفهان در دیدار نهایی لیگ دسته اول کشور، توانست جواز حضور در مسابقات لیگ برتر را کسب کند.



حق شناس: برای لیگ برتری شدن فوتسال استان تلاش می کنیم

محسن حق شناس مدیرکل ورزش و بانوان استان در این باره گفت: تقاضای حضور تیم فوتسال قزوین در لیگ برتر را به کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ارائه کردایم.



وی با بیان اینکه حضور تیم فوتسال قزوین در لیگ برتر پیشنهاد غیر منطقی و نامعقولی بشمار نمی رود، گفت: تیم فوتسال قزوین از جمع 16 تیم حاضر در لیگ دسته اول جزو چهار تیم راه یافته به پلی آف بود لذا این تیم برای حضور در لیگ برتر شایستگی دارد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین اظهارداشت: رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برای پیگیری موضوع و کمک به حضور تیم قزوین در رقابت های سال آینده لیگ برتر قول مساعد داده است.



تیم فوتسال هیئت فوتبال قزوین که به جمع چهار تیم برتر لیگ دسته اول راه پیدا کرد، هفته گذشته در دور پلی آف این رقابت ها با شکست در مقابل تیم گیتی پسند از صعود به مسابقات دسته برتر بازماند.