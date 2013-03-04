به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شهابی عصر دوشنبه در جمع بسیجیان سازمان حمل و نقل پایانه‌های استان بوشهر اظهار داشت: ایران اسلامی در حال حاضر به عنوان الگویی در همه ملت‌ها و کشورهای آزادی‌خواه تبدیل شده است و شاهد الگوبرداری بسیاری از کشورها از ایران هستیم.

وی حرکت به سمت تولید را یکی از مهمترین برنامه‌های کشور در دوران تحریم عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: کسی که خودسازی کند نیار به تبلیغات ندارد زیرا با خودسازی خدا عزت و سربلندی را نصیب آنها خواهد کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان بوشهر ادامه داد: تحریمات و فشارهای اقتصادی از سوی غرب مردم ایران را به زحمت خواهد انداخت ولی اقتصاد ایران اسلامی را سرزنده نگه خواهد داشت.

وی افزود: زمانی که دشمن با تمام تجهیزات به خاک ایران اسلامی حمله ور شد، مردم این سرزمین با کمترین امکانات مانند سد محکمی در برابر دشمن مقاومت کرد و به پیروزی رسید در حال حاضر همین مردم با کار و تلاش بسیار بر تحریمهای اقتصادی غلبه می کنند.

شهابی افزود: یکی از مشکلات اساسی اکثر نیروهای نظامی دنیا این است که برخواسته از نیروهای بسیجی که همان نیروهای مردمی است، نیستند.

وی در ادامه بیان داشت: بسیج و بسیجیان در طول عمر با برکت نظام مقدس ایران اسلامی نشان داده اند که می توانند نظام را از سخت ترین شرایط بحرانی عبور داده و به منزل مقصود برساند.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان بوشهر اذعان داشت: تمام دنیای استکبار جهانی و دشمنان اسلام و قرآن دست به دست هم داده اند تا شاید فرهنگ ناب محمدی را از مردم بگیرند اما با وجود بسیج و مردم دین شناس ایران اسلامی به رهبری ولایت فقیه، دشمن از رسیدن به اهداف خود نا امید خواهد شد.

وی با بیان اینکه مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان تبعاتی دارد، یادآور شد: دشمنان با این همه امکانات جرات نزدیک شدن و حمله به ایران را ندارد زیرا دریافته‌اند که مردم ایران با وجود همه مشکلات دشمنان را خوار و ذلیل خواهند کرد.

در پایان این مراسم طی حکمی احمد دهنوی انگالی تودیع و سید یوسف علوی زاده به عنوان فرمانده جدید پایگاه مقاومت سازمان پایانه‌های حمل و نقل استان بوشهر معرفی شد.