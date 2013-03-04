جوانان موتورسوار ایمن در هفت شهرستان استان بوشهر ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا علم عصر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت سازمان پایانه های حمل و نقل استان بوشهر اظهار داشت: بسیج در همه عرصه‌ها نقشی موثر دارد و هر جا اثری از توسعه و پیشرفت دیده می‌شود، می‌توانیم نقش بسیج را هم مشاهده کنیم.

وی به نقش بسیار مهم بسیج در اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: بسیج در همه عرصه‌های نظام حضوری فعال داشته و این نشانه سرزنده بودن و پویایی این نهاد مقدس است.

مدیرکل پایانه‌های حمل و نقل استان بوشهر به اجرای طرح موتورسواران ایمن اشاره کرد و ادامه داد: بسیجیان نقش بسیار مهمی در اجرای این طرح داشتند و بی‌شک اجرای طرح موتورسواران ایمن بدون حضور بسیج ممکن نبود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در هفت شهرستان از شهرستان‌های استان بوشهر جوانان موتورسوار ایمن ساماندهی شده و این طرح مهم به 10 شهرستان ارتقا خواهد یافت.

علم با بیان اینکه همکاری متقابل ادارات و بسیج می‌تواند در موفقیت سازمان‌ها در عرصه‌های مختلف کمک شایانی کند، اذعان داشت: بسیجیان ادارات و نهادهای مختلف باید هم در نهادینه نمودن تفکر بسیجی و هم در الگوگیری از شهدای انقلاب همت و تلاش بیشتری کنند.

مدیرکل پایانه‌های حمل و نقل استان بوشهر بیان داشت: نقش پایگاه‌های مقاومت در رسیدن اهداف نظام مقدس اسلامی تعیین کننده و سرنوشت ساز است.

در پایان این مراسم طی حکمی احمد دهنوی انگالی تودیع و سید یوسف علوی زاده به عنوان فرمانده جدید پایگاه مقاومت سازمان پایانه‌های حمل و نقل استان بوشهر معرفی شد.