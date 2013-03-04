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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۲۳

جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم برگزار شد/ ارسال 69 مقاله

جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم برگزار شد/ ارسال 69 مقاله

گرگان - خبرگزاری مهر: جشنواره دانش آموزي نوجوان سالم ویژه دانش آموزان دبیرستان در گلستان برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که عصر دوشنبه برگزار شد، توسعه همكاري ها و هم افزايي ها در جهت ترويج رفتارهاي سالم، پيشگيري از گرايش به رفتار هاي پرخطر، سوء مصرف مواد و آسيب هاي اجتماعي از جمله اهداف اعلام شد.

شناسايي و پرورش استعداد هاي هنري و افزايش مهارت و سطح آگاهي با موضوعات شيوه هاي زندگي سالم و پيشگيري از رفتارهاي پر خطر از دیگر اهدفا این جشنواره عنوان شد.
 
این جشنواره در قالب مقاله ، عكس و فيلم كوتاه در سطح دانش آموزان دبيرساني استان برگزار شد.
 
اين جشنواره در سطح آموزشگاهي و منطقه اي اجرا شده و تعداد 69 مقاله، 32 عكس و تعداد8 فيلم كوتاه با هم به رقابت پرداختند كه برگزيدگان آن ها در ارديبهشت ماه 1392 در سطح كشور به رقابت خواهند پرداخت.
 
گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.
کد مطلب 2011669

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