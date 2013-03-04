جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم برگزار شد/ ارسال 69 مقاله

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که عصر دوشنبه برگزار شد، توسعه همكاري ها و هم افزايي ها در جهت ترويج رفتارهاي سالم، پيشگيري از گرايش به رفتار هاي پرخطر، سوء مصرف مواد و آسيب هاي اجتماعي از جمله اهداف اعلام شد.
شناسايي و پرورش استعداد هاي هنري و افزايش مهارت و سطح آگاهي با موضوعات شيوه هاي زندگي سالم و پيشگيري از رفتارهاي پر خطر از دیگر اهدفا این جشنواره عنوان شد.
این جشنواره در قالب مقاله ، عكس و فيلم كوتاه در سطح دانش آموزان دبيرساني استان برگزار شد.
اين جشنواره در سطح آموزشگاهي و منطقه اي اجرا شده و تعداد 69 مقاله، 32 عكس و تعداد8 فيلم كوتاه با هم به رقابت پرداختند كه برگزيدگان آن ها در ارديبهشت ماه 1392 در سطح كشور به رقابت خواهند پرداخت.
گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.
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