قاچاقچيان فرودگاه امام از دوبي وارد ايران شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، ماموران گمرك مهرآباد در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) هنگام ارزيابي كالاي همراه مسافر، از دو تبعه خارجي ورودي از دوبي، 59 كيلو گرم شمش طلاي قاچاق كشف كردند.

براساس اين گزارش، 12 كيلو گرم از اين شمش هاي قاچاق از بار همراه يكي از اين مسافران و از طريق دستگاه ايكس ريل كشف شد.

در بازرسي بدني دقيق تر از اين مسافر 28 كيلو گرم شمش طلاي ديگر كه به طور ماهرانه در بدن وي جا سازي شده بود، كشف شد.

اين گزارش مي افزايد: پرونده اين مسافر كه مجموعا 40 كيلو گرم شمش طلاي قاچاق همراه داشت براي رسيدگي به مراجع قضايي ارجاع و در نهايت وي به پرداخت دو بر بر بهاي كالاي قاچاق كشف شده يعني 10 ميليارد ريال جريمه محكوم شد. ارزش شمش طلاي كشف شده از اين مسافر 5 ميليارد ريال برآورده شده است.

براساس گزارش ديگري، ماموران گمرك مهرآباد از مسافر ديگري نيز 19 كيليو گرم شمش، 3 دستگاه نوت بوك، 10 دستگاه دوربين عكاسي، 10 دستگاه دوربين فيلمبرداري و 12 دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش 2 ميليارد و 524 ميليون ريال كشف كردند.