کشیک شش داروخانه شبانه روزی آبادان، اروندکنار و منیوحی در نوروز

آیدا ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داروخانه های دکتر هلالات، دکتر زمانی، دکتر علیپور و دکتر پورکیانی چهار داروخانه شهری آبادان هستند که به ارائه خدمات در روزهای تعطیل می پردازند.



وی افزود: این داروخانه ها به ترتیب در مناطق کوی قدس، احمدآباد، جنب اورژانس بیمارستانهای شهید بهشتی و طالقانی واقع شده اند.



ناظمی با اشاره به حضور گسترده کاروانهای راهیان نور در یادمان والفجر هشت تصریح کرد: داروخانه اروند واقع در اروندکنار نیز به طور شبانه روزی آماده ارائه خدمات است.



مدیرغذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان در ادامه با اشاره به دایر بودن سایر داروخانه ها در ایام نوروز یادآور شد: 19 داروخانه غیر شبانه روزی نیز در ایام نوروز و در ساعات اداری خدمات ارائه می کنند.



ناظمی گفت: همچنین داروخانه دکتر سهرابی نیا واقع در منیوحی نیز برای ارائه خدمات به میهمانان نوروزی و شهروندان آمادگی کامل دارد.



وی افزود: داروخانه های مذکور به طور شبانه روزی پذیرای متقاضیان دریافت دارو هستند.



