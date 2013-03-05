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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۵۵

ناظمی خبر داد:

کشیک شش داروخانه شبانه روزی آبادان، اروندکنار و منیوحی در نوروز

کشیک شش داروخانه شبانه روزی آبادان، اروندکنار و منیوحی در نوروز

آبادان – خبرگزاری مهر: مدیر غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: شش داروخانه شبانه روزی در آبادان، اروندکنار و منیوحی در نوروز سال92 به میهمانان نوروزی، کاروانهای راهیان نور و شهروندان خدمات رسانی می کنند.

آیدا ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داروخانه های دکتر هلالات، دکتر زمانی، دکتر علیپور و دکتر پورکیانی چهار داروخانه شهری آبادان هستند که به ارائه خدمات در روزهای تعطیل می پردازند.

وی افزود: این داروخانه ها به ترتیب در مناطق کوی قدس، احمدآباد، جنب اورژانس بیمارستانهای شهید بهشتی و طالقانی واقع شده اند.

ناظمی با اشاره به حضور گسترده کاروانهای راهیان نور در یادمان والفجر هشت تصریح کرد: داروخانه اروند واقع در اروندکنار نیز به طور شبانه روزی آماده ارائه خدمات است.

مدیرغذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان در ادامه با اشاره به دایر بودن سایر داروخانه ها در ایام نوروز یادآور شد: 19 داروخانه غیر شبانه روزی نیز در ایام نوروز و در ساعات اداری خدمات ارائه می کنند.

ناظمی گفت: همچنین داروخانه دکتر سهرابی نیا واقع در منیوحی نیز برای ارائه خدمات به میهمانان نوروزی و شهروندان آمادگی کامل دارد.

وی افزود: داروخانه های مذکور به طور شبانه روزی پذیرای متقاضیان دریافت دارو هستند.

 

کد مطلب 2011721

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