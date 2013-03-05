پیشرفت 66 درصدی مسکن مهر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی دوشنبه شب در جلسه ستاد تامین مسکن و شورای حمل و نقل آذربایجان غربی بر لزوم همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان برای اتمام پروژه های مسکن مهر استان تاکید کرد و افزود: این طرح هم اکنون به مرحله ای رسیده که نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان است.

وی از عدم پرداخت آورده سهم اعضا توسط متقاضیان مسکن مهر، ادامه داد: پیشرفت فیزیکی 1.22 درصد در طول یک ماه قابل قبول نیست.

محمودی خواستار تسریع در اجرای طرحهای مسکن مهر با توجه به فرا رسیدن بهار و تابستان بعنوان بهترین زمان اجرای طرحهای عمرانی آذربایجان غربی شد و اعلام کرد: تا پایان کار دولت دهم بخش زیادی از واحدها باید افتتاح شوند.

وی با اشاره به لزوم شفاف سازی قيمت تمام شده واحدهاي مسكن مهر برای متقاضيان، اضافه کرد: بلند مرتبه سازي و وجود معارضين ملكي دلايل اصلی كندي اجراي طرح مسكن مهر در استان بوده که باید با تبديل قرارداد ساخت روند اجرای عملیات تسریع یابد.

پیشرفت فیزیکی یک ماه مسکن مهر آذربایجان غربی 1.22 درصد

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به اینکه کل پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در سطح استان 66 درصد است، افزود: نسبت پیشرفت فیزیکی این طرح نسبت به ماه گذشته با توجه به برودت دمای هوا و بارندگی 1.22 درصد بود.

خلیل محبت خواه شهرستانهای خوی، ماکو، میاندوآب، شاهین دژ، بوکان، اشنویه و پیرانشهر را شهرهای بالای متوسط پیشرفت فیزیکی مسکن مهر برشمرد و یادآور شد: سردشت، تکاب، مهاباد، سلماس و ارومیه در رده های پایینی متوسط پیشرفت فیزیکی قرار دارند.

وی از آماده افتتاح بودن 3 هزار واحد مسکونی مهر در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: در این راستا 96 واحد در گلمان ارومیه، 424واحد در بوکان، 24 واحد در پیرانشهر، 32 واحد در مهاباد، 32 واحد در میاندوآب، 72 واحد در نقده، یک هزار و 773 واحد خود مالکی و 500 واحد در بافت فرسوده آماده واگذاری به متقاضیان است.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از تصویب اعتبار 11 میلیارد و 900 میلیون ریال برای احداث 5 باب مسجد در سایت های مسکن مهر گلمان و گلشهر ارومیه، امام کندی و ولیعصر خوی و میاندوآب خبر داد و اضافه کرد: 10 میلیارد ریال نیز برای 5 باب مدرسه در مسکن مهر بوکان، میاندوآب، نقده، مهاباد و ولیعصر خوی توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.

محبت خواه از واگذاری 5 هکتار زمین برای احداث بیمارستان جدید میاندوآب توسط شهرداری خبر داد و گفت: 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات سال 91 و 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات سال 92 برای اجرای این طرح بهداشتی و درمانی اعتبار تصویب شده است.