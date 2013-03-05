عملیات احداث گام نخست مجتمع تولید فولاد در منطقه آزاد اروند آغاز شد

حسن چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرمایه گذاری ارزی 46 هزار دلاری و دو هزار و 962 میلیارد و 301 میلیون ریالی در جهت ساخت این مجتمع اظهار کرد: ساخت این مجتمع در راستای ایجاد بهره برداری از واحدهای تولیدی فولاد کاوه اروند و دستیابی به اهداف این شرکت در زمینی به مساحت 220 هکتار در قالب دو فاز آغاز شده است.



وی همچنین با بیان اینکه آهن و فولاد به عنوان يکی از عوامل اصلی پيشرفت صنعت و فناوری و بالندگی جوامع مطرح‌ است، افزود: مجتمع فولاد کاوه در گام اول، کارخانه تولید انواع قطعات فولادی شامل تسمه، پروفیل، میلگرد، نبشی و میله را راه اندازی می کند.



چراغی تصریح کرد: بر اساس جدول زمان بندی شده عملیات ساخت و ساز و بهره برداری از گام نخست این مجتمع دو سال به طول می انجامد که تمامی مراحل ساخت و راه اندازی این مجتمع با اتکا به دانش متخصصان داخلی صورت می گیرد.



به گفته وی با راه اندازی گام نخست این مجتمع 350 نفر به طور مستقیم مسغول به کار می شوند.

