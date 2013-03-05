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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۵

صوفی:

متخصصان رشته گردشگری راهنمایان مسافران همدانی می شوند

متخصصان رشته گردشگری راهنمایان مسافران همدانی می شوند

همدان – خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان گفت: در ایام نوروز از متخصصان رشته گردشگری برای راهنمایی و خدمت رسانی به میهمانان شهر همدان استفاده خواهد شد.

عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ستاد استقبال از بهار آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است، اضافه کرد: در راستای استقبال از بهار و اسکان مسافران و ساماندهی خدمات به مسافران نوروزی، جلسات هماهنگی درون و برون سازمانی برگزار شده است.

وی از تهیه اقلام فرهنگی نوروزی برای ارائه به مسافران خبر داد و افزود: این اقلام شامل تخم مرغ رنگی برای کودکان، ساک دستی، کیسه زباله، زیر لیوانی، آفتابگیر و روزشمار کودک با پیام‌های آموزش شهروندی است.

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان افزود: همچنین در بسته‌های فرهنگی بروشورهای گردشگری شامل دعای سفر، اخلاق در سفر، نکات ایمنی، نقشه شهر، ست اداری و برنامه پیشنهادی اقامتی در شهر همدان وجود دارد.

عباس صوفی همچنین از تهیه بسته‌های فرهنگی شامل عروسک عمونوروز، پازل و کتابچه عمونوروز خبر داد و گفت: برگزاری جشن نوروز به مدت هشت شب در تالار فجر شهرداری همدان از دیگر برنامه‌های ستاد تسهیلات نوروزی است.

صوفی با بیان اینکه نمایندگان مرتبط در ستاد تسهیلات نوروزی و اسکان شهرداری برای ارائه خدمات مناسب و بهتر مسافران حضور خواهند داشت، افزود: برای خدمات دهی به مسافران برنامه شیفت بندی و کشیک ایام نوروز از ۲۹ اسفندماه جاری تا ۱۲ فروردین ماه سال ۹۲ انجام شده است.

عباس صوفی به ویژه برنامه‌های ستاد استقبال از بهار نیز اشاره کرد و یادآور شد: نخستین جشنواره ملی صدای پای بهار در خصوص چیدمان سفره‌های حجمی در میادین ورودی شهر نیز انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: برگزاری کارگاه آموزش چیدمان سفره هفت سین و جشنواره طبخ غذا و شیرینی عید نیز از ویژه برنامه‌های ستاد استقبال از بهار است

وی از برگزاری جنگ شادی خبر داد و یادآور شد: برگزاری این برنامه ویژه مسافران نوروزی از اول تا هفتم فروردین خواهد بود.

کد مطلب 2011752

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