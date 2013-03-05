صلاحی انتصاب یکی از بستگانش در معاونت کتابخانه ملی را رد کرد‬

به گزار خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی و علی‌اکبر صفی‌پور، رئیس و معاون پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز سه‌شنبه 15 اسفند در یک برنامه زنده تلویزیونی به سئوالات علی ضیاء مجری برنامه «ویتامین 3» پاسخ دادند.

در این برنامه که به مدت حدود یک ساعت (از 7:30 تا 8:30) از شبکه 3 سیما پخش شد، مجری ابتدا با طرح سئوالاتی اصطلاحاً دست‌گرم کننده کوشش کرد از لابه‌لای آنها سئوالات نسبتاً صریح خود را نیز از این دو مقام مسئول در کتابخانه ملی طرح کند که در زیر به برخی از این پرسش و پاسخ‌ها اشاره می‌شود:

ضیاء از علی‌اکبر صفی‌پور، معاون پژوهشی کتابخانه ملی پرسید: می‌دانید آخرین حمله مغول به ایران کی بود؟! صفی‌پور هم جواب داد: مغول‌ها یک بار بیشتر به ایران حمله نکردند که آن هم به قرن‌ها پیش برمی‌گردد.

او در پاسخ به سئوال دیگر مجری که شاهنامه فردوسی اثر چه کسی است؟! گفت: فکر نمی‌کنم مالِ فردوسی باشد!

سپس مجری برنامه ویتامین 3 رو کرد به صلاحی و از رئیس کتابخانه ملی پرسید: «شما بچه کجائید؟» صلاحی هم در پاسخ گفت: «استانش را بگویم یا محل دقیقش را؟» و وقتی پاسخ شنید که «دقیقاً کجا به دنیا آمده‌اید؟» گفت: «روستای صلاح‌الدین کلا از توابع نوشهر».

ضیاء در ادامه خطاب به صلاحی گفت: «راستش را بگوئید باجناق شما مسئولیت کدام یک از معاونت‌های کتابخانه ملی را بر عهده دارد؟» صلاحی هم بلافاصله گفت: «من اصلاً باجناقی ندارم که بخواهد معاون کتابخانه ملی باشد.»

ضیاء سپس به طرحی اشاره کرد که از چند ماه پیش در ورودی بلوار منتهی به کتابخانه ملی به مرحله اجرا درآمده و در آن تصاویر عطف کتاب‌های شعرا و ادبای بزرگ ایرانی در قرون گذشته از جمله جامی و حافظ و سعدی و مولانا به منظر مراجعان به کتابخانه ملی گذاشته شده است. او از کمّ و کیف این طرح پرسید که صلاحی هم در پاسخ گفت: مجری این طرح از خارج از سازمان اسناد و کتابخانه ملی آمده، ولی یک طرح کاملاً ابتکاری است که در دوره جدید کتابخانه ملی به اجرا درآمده است.

وی از اجرای طرح‌های مشابه در دیگر فضاهای منتهی به کتابخانه ملی از جمله میدان فرهنگ و نزدیکی ساختمان همجوار با فرهنگستان زبان فارسی و فرهنگستان علوم در آینده نزدیک خبر داد.

صلاحی در ادامه خواستار این شد که دوره مدیریت‌ در سازمان‌هایی مانند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به 5 و حتی 10 سال افزایش یابد.

وی در این باره گفت: دو سال و سه سال و چهار سال برای ایجاد یک زیرساخت اساسی جواب نمی‌دهد. باید به یک مدیر فرصت داد و البته بعد از این فرصت بیائیم از او بپرسیم که در این دوره چه کار کردی؟

در همین لحظه، مجری برنامه ویتامین 3 خطاب به صلاحی گفت: البته در برخی سازمان‌ها، مسئولان آنجا می‌آیند و کنار یک طرحی که اجرا کرده‌اند، عکس یادگاری می‌گیرند. یا اینکه وقتی می‌خواهند اتوبانی را افتتاح کنند، در حالی که هنوز آماده بهره‌برداری نشده و یا مثلاً فقط 10 کیلومترش آسفالت شده، قیچی را می‌گیرند و روبان را پاره می‌کنند که یعنی ما این طرح را اجرا کردیم!

صلاحی هم در واکنش گفت: البته خوبی سازمان ما که یک سازمان فرهنگی، تحقیقاتی و پژوهشی و خدماتی است، این است که ملاک قضاوت درباره عملکردش قیچی و روبان نیست و کار اصلی‌اش ارائه خدمات به اعضاء است.

علی ضیاء سپس رو کرد به علی‌اکبر صفی‌پور و از معاون پژوهشی کتابخانه ملی پرسید: دوست دارید رئیس کتابخانه ملی باشید؟ صفی‌پور هم در حالی که می‌خندید، گفت: آرزو بر جوانان عیب نیست!

در ادامه صلاحی در پاسخ به این سئوال که «کتابخانه ملی واقعاً مراجعه کننده زیاد دارد؟» گفت: «بعضی از روزهای سال آنقدر مراجعه کننده زیاد است که اگر شما بیائید، باید در صف بایستید تا نوبتتان شود و بروید از تالارهای مطالعه استفاده کنید». مجری فوراً گفت: «برای کنکور می‌آیند دیگر، درست است؟» صلاحی هم در پاسخ گفت: برای کنکور و غیرکنکور.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه از احتمال ارتقای شرط عضویت در کتابخانه ملی تنها در صورت داشتن مدرک فوق لیسانس به بالا از سال آینده خبر داد.

وی همچنین پس از بیان این نکته که «در سال آینده همه نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه ملی روی وبسایت کتابخانه ملی قرار می‌گیرد» با این انتقاد مجری مواجه شد که از زبان ناشران گفت: «خیلی‌ها نسبت به رعایت نشدن کپی رایت آثارشان در کتابخانه ملی اعتراض دارند» که صلاحی هم در پاسخ گفت: اگر بخواهیم وارد مسئله کپی رایت بشویم و اینکه چه مدت باید بگذرد که همگان امکان دسترسی رایگان به یک اثر را داشته باشند، وقت برنامه شما کفاف آن را نمی‌دهد.

در برنامه تلویزیونی ویتامین 3 گزارش‌هایی هم پخش شد که یکی از آنها اختصاص به کتابفروشی سیاری داشت که یک زن و شوهر جوان در خودروی سواری شخصی خود برپا کرده بودند. در یک گزارش دیگر وضعیت کتابخوانی در جامعه و در گفتگو با تعدادی از مردم که در حال استفاده از امکانات کتابخانه‌های عمومی سطح شهر بودند، بررسی شده بود.

بخش پایانی این برنامه تلویزیونی هم سئوالات سه جوابی و چهار جوابی بود که اسحاق صلاحی و علی‌اکبر صفی‌پور، رئیس و معاون پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نوبت به آنها پاسخ دادند.

صفی‌پور در پاسخ به این سئوال که «باپرستیژترین قسمت خانه کجاست؟» از میان پاسخ‌های «آشپزخانه» و «کتابخانه»، کتابخانه را برگزید و گفت: «متاسفانه امروزه افراد ناچارند در آپارتمان‌های کوچک زندگی کنند و به تبع همین مسئله فضای کتابخانه‌ها هم در منازل ما کم و کوچک شده است». در این لحظه مجری برنامه خطاب به صفی‌پور گفت: «اختیار دارید! شما که مدیر هستید و اگر در آپارتمان هم باشید، فکر نمی‌کنم کوچکتر از 200 متر باشد!

در ادامه صلاحی در پاسخ به این سئوال که «رئیس بزرگترین خزانه ملی کیست؟» از میان پاسخ‌های «رئیس بانک مرکزی» و «رئیس کتابخانه ملی»، گزینه اخیر را برگزید.

رئیس کتابخانه ملی همچنین با بیان اینکه بیشتر علاقه‌مند به آثار مرتضی مطهری است و در حوزه شعر هم بیشتر اشعار حافظ را می‌خواند، از پاسخ دادن به این سئوال که «در میان شاعران معاصر، اشعار چه کسی را بیشتر دوست دارید؟» خودداری کرد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «عیدی به دوستانتان چه هدیه می‌دهید؟» از میان گزینه‌های «کتاب» و «سی دی کتاب صوتی» هیچ یک را انتخاب نکرد، اما گفت: اگر بخواهم نوروز امسال به کسی هدیه بدهم، نرم‌افزار اندروید را هدیه می‌دهم که می‌شود با آن به اطلاعات همه منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دسترسی پیدا کرد.