فقر طراحی در لباسهای فرم دانش آموزان

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آموزش و پرورش در کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت هایی را انجام داده است، اما این اقدامات برای ما راضی کننده نیست و باید تنوع بیشتری در طراحی لباس های فرم دانش آموزی بدهیم.

وی درباره حضور آموزش و پرورش در جشنواره مد و لباس فجر افزود: همزمان با برگزاری جشنواره مد و لباس 10 غرفه به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شده است تا طرحهای انتخاب شده لباس فرم دانش آموزی از سوی هیئت داوران جشنواره به نمایش در آید.

محمدی افزود: آثار ارائه شده برای حضور در این جشنواره از سوی دانش آموزان بسیار زیاد بود، اما با توجه به مشکلات مالی پیش آمده امکان شرکت همه دانش آموزان فراهم نشد.

به گفته وی، چنانچه وزارت ارشاد امکان کمک به وزارت آموزش و پرورش را داشت، این وزارتخانه می توانست بیش از 30 غرفه با آثار فاخر در این دوره از جشنواره داشته باشد، اما با توجه به محدویت های مالی در این دوره از جشنواره تنها ادارات آموزش و پرورش شهر تهران،شهرستان های تهران و البرز صاحب غرفه بودند.

مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش درباره انتخاب آثار برای حضور در جشنواره مد و لباس فجر توضیح داد: مدلهای دانش آموزی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و پس از داوری آثار، آثار به نمایش درآمده برای حضور در غرفه ها انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه این جشنواره بیشتر یک مرکز فروش است، تصریح کرد: انتظار می رود نمایشگاه مدل و لباس فجر بتواند به لحاظ مدلهای گوناگون و تنوع در بحث لباس مخاطب دانش‌آموزی گام مؤثری بردارد، چون آموزش و پرورش تولیدکننده نیست بلکه مصرف‌کننده است و در حال حاضر نیز هر مؤسسه و شرکتی که بتواند به لحاظ تأمین نیازهای دانش‌آموزی اقدام کند، استقبال می‌کنیم.