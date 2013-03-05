سه امتیاز با ارزشی کسب کردیم/ بازی با نفت تهران سخت بود

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا پس از پیروزی دو بر یک تیم تراکتورسازی برابر تیم نفت تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی سختی با تیم نفت تهران داشتیم و بازیکنانم در این بازی فشار زیادی متحمل شدند اما آنها ماشین نیستند که بتوانند زیر این فشار، خواسته های کادر فنی را بطور دقیق انجام دهند.

وی ادامه داد: در این بازی تیم نفت در نیمه اول خوب بازی کرد و تا قبل از گل اول ما، آنها چند موقعیت خوب گلزنی داشتند که مهدی ثابتی دروازه بان ما بخوبی مقابل این حملات ایستاد و مانع از گل خوردن تراکتورسازی شد.

اولیویرا گفت: تیم نفت از ما شناخت خوبی داشت و همین باعث شده بود کار ما سخت شود، البته نمی شود که یک تیم همیشه خوب باشد و هر چیزی که ما دوست داریم رخ دهد.

وی افزود: پس از گل اول، ما گل دوم را بصورت اتفاقی و شانسی به ثمر رساندیم اما همین گل باعث شد تا ما به سه امتیاز این بازی برسیم، سه امتیازی که ما را در کورس قهرمانی با استقلال نگه داشت.

تیم تراکتورسازی تبریز عصر دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز و زیر بارش باران موفق شد تیم نفت تهران را دو بر یک شکست داده و با 55 امتیاز پس از استقلال 56 امتیازی در رده دوم باقی ماند.