زمین لرزه 3.3 ریشتری چترود را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر راس ساعت یک و 17 دقیقه بامداد سه شنبه چترود را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در مشخصات ۵۷.۲۳ طول جغرافیایی و ۳۰.۵۵ عرض جغرافیایی به وقوع پیوست.

همچنین زمین لرزه مذکور در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داد.بنا به اعلام مسئولین محلی این زمین لرزه هیچ گونه خسارتی نداشت.

شهر چترود در 32 کیلومتری کرمان قرار دارد. در استان کرمان ۱۸ گسل فعال و زلزله خیز شناسایی شده که خود شامل گسله هایی می شود که هر یک امکان فعالیت دارد.