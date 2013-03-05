محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نشست هیات رئیسه روز گذشته سازمان لیگ و متعاقب آن اظهار نظر مدیر عامل باشگاه استقلال مبنی بر اینکه آقایان تاج، ساکت و ابرقویی نژاد سه اصفهانی عضو هیات رییسه سازمان لیگ مساعدت کردند تا بازی روز نهم فروردین ما با سپاهان برگزار شود! ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما در نشست هیات رئیسه سازمان لیگ در خصوص مسائل ریز و جزئی از جمله تاریخ دیدار تیم های سپاهان و استقلال تصمیمی نگرفتیم و از مصاحبه ای که فتح الله زاده انجام داده اطلاع ندارم. سازمان لیگ سخنگو دارد و در این خصوص موضع رسمی خود را اعلام می کند.

وی در همین خصوص افزود: در نشستی که ما داشتیم تصمیمی مبنی بر اینکه بازی تیم های سپاهان و استقلال در نهم فروردین برگزار شود گرفته نشده است ضمن اینکه هیات رئیسه سازمان لیگ در خصوص مسائل کلی و کلان تصمیم گیری می کند از جمله اینکه بازیها از کی همزمان برگزار شود یا لیگ و جام حذفی چه زمانی به پایان برسد و ....

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ تاکید کرد: بنابراین ما در خصوص مسائل ریز و اجرایی تصمیم گیری نکرده و خود دوستان در سازمان لیگ در مورد تقویم و برنامه بازی ها برنامه ریزی انجام می دهند.