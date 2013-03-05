پیشنهاد یک میلیون دلاری به نویسنده هندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، یک داستان اسطوره‌ای از انسان‌ها، خداها، قبایل گمشده، نبردها و پادشاهی‌ها که دنیای باستان را با فلسفه مذهبی مدرن پیوند زده، موفق شد تا پیشنهاد یک میلیون دلاری را در برابر نویسنده هندی قرار دهد.

این اولین باری است که یک نویسنده هندی از سوی یک ناشر هندی با چنین رقمی روبرو می‌شود. این کتاب که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده، سه گانه‌ای است که آمیش تریپاتی که سابقا کارمند بانک بود و اکنون به یک رمان‌نویس پرفروش بدل شده، درباره آن خواهد نوشت. کتاب قبلی او با عنوان «پیمان وایاپوتراس» در 600 صفحه که با استقبال مردم روبرو شده و باید بار دیگر تجدید چاپ شود، موجب شده تا یک ناشر هندی چنین پیشنهادی را در برابر او قرار بدهد.

او گفت، برای نوشتن کتاب جدیدش چند موضوع در ذهن دارد، اما نمی‌داند به سراغ کدام یک خواهد رفت. با این حال سه کتابی که او منتشر کرده تاکنون یک و نیم میلیون نسخه فروخته و بیش از 400 میلیون روپیه (حدود 5 میلیون پوند) فروش کرده است.

گوتام پادمانابان ناشر این نویسنده 38 ساله نیز تایید کرده که چنین پیشنهادی به او ارایه کرده و به خبر اول روزنامه‌های هند بدل شده است. او می‌گوید هرچند چنین پیشنهادی در هند سابقه نداشته، اما این پیشنهاد برمبنای نتایجی که از کتاب‌های قبلی او گرفته شده، به وی شده است.

این ناشر می‌گوید: کتاب‌های این نویسنده با دیگر کتاب‌های پرفروش هند که از تجربیات روزمره الهام گرفته می‌شوند و به زبانی ساده از زندگی مردم طبقه متوسط سخن می‌گویند، متفاوت است.

سه کتاب اول تریپاتی درباره زندگی خدای شیوا نوشته شده بود که یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین چهره‌های مذهبی در میان هندوان است.

این نویسنده می‌گوید، کتاب جدیدش به تاریخ واقعی سرزمین هند در 4 هزار سال پیش باز می‌گردد و با این کار می‌خواهد به مردم کمک کند تا به خودشان و تاریخشان بیشتر فکر کنند. او می‌گوید سخت است که آثارش را در یک ژانر نامگذاری کند و این داستان‌ها هرچند فانتزی هستند، اما با تکیه به اسطوره‌ها، تاریخ و فلسفه نوشته می‌شوند.

تراپاتی در سال 2010 پس از اینکه ناشران اولین کتابش را نپذیرفتند خودش اقدام به انتشار آن کرد و این کتاب به صورتی غیرمنتظره با فروشی خوب روبرو شد. موفقیت این کتاب به حدی بود که نسخه بریتانیایی آن نیز به تازگی وارد بازار شده و امتیاز انتشار آن در آمریکا و ساخت فیلمی با اقتباس از آن نیز فروخته شده است.

از چاپ جدید این کتاب 350 هزار نسخه فروخته شده و پیشتر هم 500 هزار نسخه از آن به فروش رسیده بود که دو برابر فروش «هری پاتر» در هند است.

این نویسنده می‌گوید، بیش از نیمی از جمعیت یک میلیارد و 200 میلیون نفری هند زیر 25 سال دارد و هرچند اسطوره‌های غربی برای آنها جذاب است، اما آنها ترجیح می‌دهند اسطوره‌های خودشان را بشناسند.